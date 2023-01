I campioni della ginnastica in gara al Mandela Forum

La grande ginnastica sbarca a Firenze. Il 10 e 11 febbraio il Nelson Mandela Forum ospiterà la tappa di apertura del campionato nazionale di serie A maschile e femminile "Trofeo San Carlo Veggy Good". Ad organizzare l'evento la società ginnastica “Il Poggetto” di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune in collaborazione con la Federazione ginnastica d’Italia.

Sarà l'occasione per vedere esibirsi le atlete che hanno conquistato il podio più alto agli ultimi campionati europei e i ginnasti junior e senior che hanno conquistato il terzo posto. È confermata la presenza di molti ginnasti stranieri in forza alle squadre italiane, dato questo che alza ancor più il livello tecnico sia maschile che femminile. La Toscana sarà rappresentata da "Il Giglio" di Montevarchi in A1 Femminile, "A.G. Livornese" e "Artistica Mugello" in A2 maschile.

Al Mandela Forum saranno presenti, complessivamente, 72 squadre da tutt’Italia e alla gara prenderanno parte ben 600 atleti che saranno accompagnati durante i due giorni da ben 100 volontari della società che organizza. Sono attesi oltre 4mila spettatori.

"I grandi eventi sportivi sono di casa nella nostra città - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - questa manifestazione si inserisce in un ricco programma di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali che si svolgeranno a Firenze nel 2023. Sono contento che l'organizzazione sia stata affidata alla società "Il Poggetto", una bella realtà della nostra città. Mi fa anche piacere che il partner sia Chianti Banca, una realtà importante del territorio che in questi anni sta sostenendo sempre di più lo sport". "Il Mandela Forum è un luogo perfetto per queste discipline e potrà ospitare tanti appassionati della ginnastica - ha aggiunto l'assessore Guccione - mi auguro sia, per tutti quelli che vi parteciperanno, un appuntamento da ricordare. Gli eventi sportivi momenti di crescita per tutti, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta".

La manifestazione in programma a Firenze sarà il primo dei tre appuntamenti di regular season, che farà poi tappa il 3 e 4 marzo a Ravenna e il 5 e 6 maggio ad Ancona, per poi concludersi con la final six del 26, 27 e 28 maggio in sede ancora da definirsi.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Firenze