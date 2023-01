Hope Empoli, ambulatori e consultorio intitolati a Gino Strada

Nel rinnovato edificio di piazza XXIV Luglio a Empoli, in parte dedicato ad appartamenti in cohousing già assegnati, aprirà una Casa di Comunità con gli ambulatori dei medici di famiglia, assistenti sociali e infermieri.

Lo annuncia il sindaco Brenda Barnini in un post su Facebook in cui ricapitola il lungo viaggio dal 2019 a oggi per riqualificare la piazza e il grande immobile con l'aiuto dei fondi del progetto Hope. La Casa di Comunità sarà intitolata a Gino Strada, già cittadino onorario di Empoli, scomparso due anni fa. All'interno sarà presente anche un consultorio.

Sul fronte del sociale invece tra gli appartamenti in consegna per il cohousing ve n'è un altro che sarà concesso alla onlus Vorreiprendereiltreno per l'autonomia dei disabili, mentre altri 3 appartamenti saranno dedicati alla Società della Salute per l'inserimento di anziani non autosufficienti con forme di assistenza domiciliare in via sperimentale.