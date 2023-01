Ciclovia per le Crete Senesi lungo il vecchio tratto ferroviario, arrivano le risorse

La Ciclovia delle Crete Senesi segna un nuovo passo in avanti. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Rapolano Terme ha approvato una variazione al bilancio di previsione per il 2023 che comprende risorse da destinare alla fase di progettazione dell’iniziativa dedicata a mobilità sostenibile e promozione territoriale. I nuovi fondi comprendono 80 mila euro in arrivo dal Comune di Asciano, destinati al Comune rapolanese come capofila del progetto, e 80 mila euro stanziati dalla Fondazione Mps, che andranno a integrare i circa 390 mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana per un investimento complesso di circa 550 mila euro a sostegno della fase di progettazione. La variazione al bilancio di previsione, approvata a maggioranza, comprende anche risorse per interventi sul territorio, quali manutenzione di strade e piazze, rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale e messa in sicurezza stradale.

Gli altri punti. Con voto a maggioranza del consiglio comunale, inoltre, il Comune di Rapolano Terme ha deciso di non aderire allo stralcio previsto dalla legge di bilancio per i debiti fuori bilancio, al 1° gennaio 2023, di importo residuo massimo di mille euro risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per il Comune rapolanese, le somme oggetto di stralcio ammontano a circa 113 mila euro e lo stralcio sarebbe pari a circa 9 mila euro. Nel corso della seduta, inoltre, sono stati approvati l’esternalizzazione del servizio cimiteriale per i cimiteri comunali del Comune di Rapolano Terme alla Società in House Arbia Servizi Srl fino al 2025 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva.