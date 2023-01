Cinghiali, emendamento FdI: "Evitare incidenti come in Fi-Pi-Li"

“Grazie ad un nostro emendamento abbiamo modificato la legge nazionale per consentire agli agricoltori-cacciatori di intervenire contro gli ungulati. Per la prima volta, con il Governo Meloni, l’emergenza cinghiali è stata affronta a livello nazionale. Ungulati che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti come dimostra anche l'incidente con feriti verificatosi sulla Fi-Pi-Li a Vicarello tra le province di Livorno e Pisa” dichiarano la deputata Chiara La Porta, ed i Consiglieri regionali di Fdi Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione sviluppo rurale, e Diego Petrucci. La deputata ha firmato l’emendamento nazionale alla legge 310/2016.

“Nell’emendamento di Fdi, che è stato approvato, abbiamo previsto che le regioni potranno provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora questi metodi si rivelino inefficaci, le regioni, possono autorizzare dei piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura -spiegano La Porta, Fantozzi e Petrucci- E’ stato introdotto il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, che costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica. La popolazione degli ungulati è fuori controllo e costituisce un’emergenza per gli agricoltori, che vedono sistematicamente i loro raccolti devastati, ed anche per gli automobilisti, motociclisti e ciclisti visto che invadono tanto le strade periferiche quanto quelle principali”.

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana