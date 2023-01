Il Comune dona un mezzo all'Associazione Nazionale Carabinieri per l'attività di Protezione Civile

Un riutilizzo per altre finalità in luogo della demolizione. Un mezzo di proprietà del Comune di Fucecchio, non più utilizzabile per un'attività quotidiana, è stato donato all'Associazione Nazionale Carabinieri che, dopo averlo ripristinato grazie al lavoro dei propri volontari, lo utilizzerà per il Nucleo Protezione Civile che opera a Fucecchio. Il mezzo, un Fiat Scudo attrezzato anche per l'attività di ufficio mobile, potrà ancora essere utile per le importanti attività che l'ANC di Fucecchio svolge sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale. Il veicolo, che fino a poco tempo fa era concesso in comodato d'uso alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, visti i 20 anni di vita e gli oltre 200 mila chilometri percorsi non era più idoneo ad un utilizzo intensivo.

“Per le nostre attività può essere ancora molto utile – spiega Salvatore Spitaleri, del Comitato regionale di protezione Civile dell'ANC – e infatti quando ho visto il mezzo ho proposto al sindaco questo possibile utilizzo alternativo. L'attività di protezione civile non prevede un uso quotidiano e quindi il mezzo, che stiamo rimettendo a nuovo con i nostri volontari, può ancora svolgere un servizio prezioso”.

La donazione ha quindi anche una valenza sociale e permetterà all'Associazione Nazionale Carabinieri di utilizzarlo nelle azioni di difesa della popolazione e quale presidio di sicurezza urbana, attività operative svolte dei volontari in supporto del sistema comunale di protezione civile.

“Quella con l'ANC – commenta il sindaco Alessio Spinelli – è una collaborazione che prosegue da tempo e che ogni giorno diventa più importante. Negli ultimi anni l'Associazione Nazionale Carabinieri a Fucecchio sta crescendo e sta raccogliendo nuovi volontari. Anche io sono iscritto e quindi non può che farmi piacere che la nostra amministrazione comunale abbia donato questo mezzo a un'associazione del territorio che si impegna con forza per aiutare i cittadini”.

Tra l'altro recentemente il fucecchiese Salvatore Spitaleri ha ottenuto anche un importante riconoscimento nella Protezione Civile dell'ANC regionale, venendo nominato Sostituto del Presidente del SeCoV (Servizio Coordinamento Volontariato). Una realtà in continua espansione, quindi, e sempre pronta ad accogliere nuovi volontari. Chi volesse mettersi in contatto con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio può trovare tutte le informazioni e i contatti su npcancfucecchio.wixsite.com/ancfucecchio o su facebook.com/ancfucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio