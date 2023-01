Si dimette, per motivi personali, l’assessora Arianna Martini

L’assessora Arianna Martini ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico a causa di motivi personali. Le deleghe a Politiche sociali, Sanità, Politiche per l’inclusione, Cooperazione internazionale e Gemellaggi vengono assunte dalla sindaca Giulia Mugnai.

“Ragioni personali – ha spiegato Martini – non mi consentono di proseguire nell’incarico che mi era stato affidato. Ho quindi deciso, in accordo con gli altri membri della Giunta, che ringrazio, di fare un passo indietro. Voglio ringraziare chi ha condiviso con me progetti e iniziative, insieme agli uffici dell’Amministrazione comunale che hanno supportato con professionalità il lavoro pertinente alle mie deleghe. Ringrazio inoltre tutti i volontari delle associazioni che si adoperano ogni giorno nel servizio alla comunità”.

“Ringrazio Arianna Martini per l’impegno portato avanti con grande professionalità e dedizione in favore della comunità di Figline e Incisa Valdarno - ha commentato la sindaca Mugnai -. Il suo è stato un lavoro determinante per i risultati che la nostra Amministrazione ha raggiunto in un settore particolarmente delicato come quello del welfare, specialmente durante il periodo post-pandemico. Consapevoli del coinvolgimento che questo incarico comporta, prendiamo atto di una scelta dettata da forte senso di responsabilità”.