Fassino per Bonaccini, evento alla Casa del popolo di Sovigliana

Il comitato Vinci per Bonaccini ha organizzato per giovedì 2 febbraio alle 21 un’assemblea pubblica che avrà come gradito ospite Piero Fassino, deputato del Partito democratico.

L’onorevole Fassino sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale e presenterà in quella occasione le proposte del presidente della Regione Emilia-Romagna per il Pd e per l’Italia. Insieme a lui ci sarà Valentina Mercanti, candidata per l’elezione a segretaria regionale del Pd.

In occasione delle primarie del 26 febbraio, infatti, si può votare sia per la scelta del segretario nazionale, sia per la scelta del segretario del Pd Toscana.

Mercanti, lucchese, classe 1982, impegnata nelle istituzioni dal 2012, è stata consigliera comunale e assessora a Lucca nella giunta Tambellini. Nel 2020 è stata eletta consigliera regionale.

L’incontro è aperto al pubblico e si terrà nella sala Berlinguer della casa del popolo di Sovigliana a Vinci.