I concept più innovativi (e strani) presentati al CES 2023

Come è di consueto ogni anno, anche il 2023 ha visto nella città di Las Vegas l’organizzazione del Consumer Electronics Show, la fiera internazionale completamente dedicata alle ultime novità del mondo della tecnologia. Il CES 2023 ha visto la partecipazione di influenti società e rappresentanti del settore tech, i quali hanno presentato ad un folto pubblico nuovi progetti e concept in fase di sviluppo.

Quest’anno, in particolare, uno dei temi principali attorno cui ha ruotato la fiera sono stati quelli della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, finalizzato alla riduzione dell’impatto inquinante sull’atmosfera terrestre. Nel corso della manifestazione, tuttavia, è stata presentata agli spettatori una grande quantità di prodotti bizzarri e progetti completamente avanguardistici. Vediamo, quindi, quali sono stati i prototipi più curiosi e i concept più strani presentati nel corso della fiera tenutasi a Las Vegas.

Le idee più sorprendenti del CES

Tra i prodotti più curiosi presentati nel corso del CES 2023 spicca, senza dubbio, quello realizzato da Dyson. L’azienda leader nella produzione di aspirapolveri e prodotti per la purificazione dell’aria ha infatti messo a punto Dyson Zone, un paio di cuffie dalle elevate prestazioni che fungono al contempo anche da purificatore d’aria portatile. Oltre ai padiglioni per l’ascolto di file multimediali, il prodotto integra una visiera che copre la bocca in modo da filtrare il 99% delle sostanze inquinanti, garantendo agli utilizzatori una costante boccata d’aria pulita.

Ha suscitato parecchio interesse anche Aromajoin, sviluppato dall'omonima start up giapponese. Si tratta di un dispositivo pensato per un intrattenimento immersivo, in grado di diffondere una certa varietà di odori tramite spruzzo durante la visione di film, di una clip o nel mezzo del gameplay di un videogioco. Questa particolare tecnologia ha l’obiettivo di trasformare le modalità di fruizione dei contenuti multimediali, fornendo agli utenti la possibilità di fruire di una percezione sensoriale in più, cioè quella dell’olfatto. I profumi vanno inseriti all’interno del device sotto forma di cartucce, e tra gli aromi disponibili al momento ci sono: pompelmo, fumo, pane caldo di forno e pneumatico consumato.

Le novità del gaming

Buona parte dei concept e dei progetti presentati durante la fiera a Las Vegas ha avuto a che fare con il gaming, un settore che continua a crescere incessantemente negli ultimi anni. Samsung ha avuto modo, ad esempio, di inaugurare il suo nuovissimo schermo Flex Hybrid, un display pieghevole che potrebbe diventare la caratteristica principale dei prossimi prodotti in release dell’azienda coreana.

A stupire i giocatori di tutto il mondo è stata, soprattutto, l’esposizione dei nuovissimi laptop Alienware M16 e M18. I due portatili offrono prestazioni di altissimo livello e una qualità grafica al di fuori di ogni immaginazione. La principale differenza tra i due modelli sta nelle dimensioni dello schermo. L’Alienware M16 presenta un display di 16 pollici, mentre l’M18 offre uno schermo di 18 pollici. Dell ha sviluppato questi dispositivi con il preciso scopo di fornire un valido strumento ai gamer next-gen di tutto il mondo, consentendo loro di fruire di un’esperienza di gioco senza alcun limite.

Un nuovo step verso il futuro?

Il CES, come ogni anno, permette di comprendere quale sia il livello del progresso tecnologico raggiunto dalla nostra società. Sebbene questo evento talvolta tenda ad assumere più i contorni di uno show in cui si mettono in mostra concept bizzarri e idee fuori dal mondo, quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di “assaggiare” quelli che saranno i prodotti che vedremo a breve in commercio. Con grande soddisfazione, possiamo confermare la grande sensibilità delle moderne società riguardo a temi importantissimi come l’eco-sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale.