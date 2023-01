Il Comune di Altopascio ha detto no allo stralcio parziale delle cartelle fino a 1000 euro

È ufficiale la delibera della non applicazione dello stralcio parziale (solo per gli interessi e le sanzioni) delle cartelle fino a 1000 euro. Una decisione, quella del consiglio comunale di Altopascio, che l’assessore con delega ai tributi, Alessio Minicozzi ha così spiegato: “Una scelta di rispetto, di equità e di buonsenso che si allinea con la stessa fatta da molti altri Comuni italiani. Non si tratta di una scelta dettata dal colore politico e dalla volontà di discostarsi rispetto al Governo: anzi, la nostra contrarietà è condivisa da molte altre amministrazioni comunali, anche di centrodestra, che hanno portato in consiglio comunale la nostra stessa decisione".

"I motivi sono diversi - ha aggiunto Minicozzi -, su tutti quelli di equità e rispetto nei confronti di quei contribuenti che hanno regolarmente versato, a tempo debito, le proprie quote. Il principio secondo il quale pagando tutti le tasse, pagheremmo tutti meno è ancora e più che mai attuale. Inoltre, la cifra in questione, circa 106mila euro complessivi, non risolverebbe minimamente la vita ai contribuenti debitori, che si trovano comunque nella situazione di dover pagare l’importo della cartella esattoriale, potendo eventualmente contare sullo stralcio dei soli interessi e delle sole sanzioni aggiunte. I tributi sono lo strumento che il Comune ha per continuare a erogare servizi: ecco perché facciamo nostra la posizione dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) secondo la quale lo stralcio non centra l’obiettivo di liberare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dai crediti più vetusti, ma, piuttosto, contribuisce a un progressivo impoverimento degli Enti locali, già fortemente in difficoltà per i rincari di luce e gas e per la spesa sociale sempre crescente, e quindi a un progressivo peggioramento dei servizi stessi”.

Tra l’altro la normativa italiana prevede già che i contribuenti possano richiedere la definizione agevolata volontaria che, in linea generale, permette di pagare il solo importo del debito, senza sanzioni o interessi. Per farlo occorre collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare la richiesta, senza il bisogno di autenticarsi con credenziali di accesso, rendendo così la procedura ancora più semplice.