Ladri arrestati in villa a Prato, uno dei due è minorenne

Sabato scorso una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Prato è intervenuta in una villetta nella zona della Pietà dove era scattato un allarme antifurto. L’abitazione, disabitata a causa di una ristrutturazione, era stata messa a soqquadro in diversi ambienti ed all’interno erano sorpresi due giovani nordafricani, già noti alle Forze di Polizia ed uno dei quali appena quindicenne, che vi si erano introdotti spaccando un infisso sul retro. I due credevano di aver neutralizzato l'allarme danneggiando la consolle di controllo e poi avevano cercato denaro e gioielli forzando varie porte.

I due fermati sono stati arrestati e sul minore era emerso un provvedimento di cattura a seguito dell’evasione da una comunità dove il ragazzo era stato collocato a seguito di altri furti.

Il minore era trasferito presso IPM di Firenze in attesa della convalida mentre il maggiorenne veniva processato per direttissima nella mattinata del 29 gennaio dal Tribunale di Prato che disponeva la provvisoria misura del divieto di dimora da questo comune, in attesa della conclusione del processo rinviato ad altra udienza.