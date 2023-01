Lavoro, concorso nel Comune di Pistoia per addetto servizi socio-educativi

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso di selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un addetto ai servizi socio-educativi, categoria B1. Sarà stilata una graduatoria che rimarrà in vigore nei dodici mesi successivi alla pubblicazione.

Le mansioni dell'addetto ai servizi socio-educativi riguardano la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali; la collaborazione con il personale insegnante per la realizzazione delle attività educative e per la cura dell’igiene personale dei bambini; l'ausilio al personale di cucina per la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi; l'accompagnamento degli utenti su mezzi di trasporto.

Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti riportati nel bando. Tra questi è richiesto l’attestato di “formazione obbligatoria per addetti ad attività alimentari semplici” (HACCP) della durata di 8 ore in corso di validità e l'esperienza maturata in qualità di addetto ai servizi socio educativi cat. B1 (o profilo equipollente) presso Comuni e/o Istituzioni Educative Statali (solo scuole dell’infanzia) con assunzione diretta, per un periodo anche non continuativo di almeno 60 giorni svolto negli ultimi 3 anni.

L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pistoia, nonché dal Centro per l’Impiego di Pistoia e dai Centri per l’Impiego della Regione Toscana e sul Portale Toscana Lavoro - https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml e sul sito dell’Agenzia Regionale Toscana Impiego –A.R.T.I.- all’indirizzo https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inoltrate entro il 6 febbraio con una delle seguenti modalità: compilando il modello di candidatura on-line, previa registrazione, sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ nella sezione “Pubbliche Amministrazioni”; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Centro per l'Impiego di Pistoia in via Tripoli 19 (non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale); invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata: arti@postacert.toscana.it

La graduatoria provvisoria, redatta dal Centro per l’impiego di Pistoia entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’avviso, sarà pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. Sul sito dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ARTI sarà invece pubblicato solo il link che rimanda al sito del Comune di Pistoia.

La prova selettiva, volta all'accertamento dell’idoneità del candidato, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste, e sarà articolata in una prova pratica attitudinale e in un colloquio.

Per maggiori informazioni sull’istruttoria delle domande, formazione della graduatoria e varie richieste è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego di Pistoia in via Tripoli 19, telefono 055 19985131, e-mail art31.pistoia@arti.toscana.it.

Per informazioni sulle assunzioni (solo a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva) contattare il servizio Personale del Comune di Pistoia in piazza del Duomo 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; telefono 0573 371242, 371239; e-mail: personale@comune.pistoia.it