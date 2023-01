Musei San Miniato, balzo in avanti non ancora sufficiente. Pesa la chiusura a San Genesio

Anche i Musei Civici di San Miniato hanno numeri che parlano chiaro: nel 2022 c'è un incremento dei visitatori di oltre il 65% rispetto al 2021, 13.250 contro 8.100, un dato che fa ben sperare ma che è ancora lontano dai 19.660 del 2019.

"Le cifre ci raccontano che si torna a visitare i luoghi della cultura e che i nostri Musei sono attrattivi ed interessanti - dichiara l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Sto lavorando insieme a CoopCulture, il soggetto che gestisce i Musei, per incrementare ancora le presenze attraverso una serie di progetti per il futuro. Su tutti l'idea di creare un Sistema Museale integrato, in grado cioè di unire tutti i Musei cittadini in una rete, e ci stiamo impegnando per mantenere il riconoscimento di Museo di rilevanza regionale, ottenuto nel 2018 dal Palazzo Comunale, dall'Oratorio del Loretino e nel 2019 dal Museo della Memoria.

Oltre a questo è necessario fare una riflessione a parte sull'area archeologica di San Genesio: dal 2020 il Museo ospita una classe della scuola primaria "Collodi" di Ponte a Elsa, un progetto nato per la necessità di reperire nuovi spazi, durante la pandemia, che è proseguito anche per quest'anno.

Da allora il Museo è stato utilizzato dalle scuole per visite didattiche, ma non ha aperto al pubblico e anche questo è un dato che incide sui numeri complessivi. Nonostante questo, non abbiamo smesso di investire in questo spazio: sono in via di conclusione i lavori, dopo la copertura dell'area di scavo, di realizzazione delle passerelle, e in estate il professor Federico Cantini dell'Università di Pisa riavvierà il progetto di scavo con gli studenti". Non si ferma quindi l'attività didattica nei Musei Civici, soprattutto per quanto riguarda il Museo della scrittura di San Miniato Basso, dove si registra un incremento costante da quando è ripresa con regolarità l'attività scolastica.

"I luoghi della cultura sono quelli che hanno maggiormente risentito delle chiusure e delle restrizioni imposte dalla pandemia - dichiara l'assessore -. I numeri questo lo mostrano bene, perciò l'amministrazione sta investendo molte risorse sia sulle biblioteche comunali, sia sui Musei, per cercare di rendere questi spazi attraenti ed accessibili, con tanti servizi di qualità e iniziative di livello alto. Il nostro impegno per la crescita della cultura in un territorio come San Miniato, è uno dei più importanti e per questo ringrazio il dirigente, il personale dei servizi bibliotecari ed archivistici e CoopCulture per lo straordinario lavoro svolto quest'anno e per essere sempre propositivi e a fianco dell'amministrazione, pronti a trovare idee e sperimentare nuove soluzioni".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa