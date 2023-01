Parco culturale, è tempo di "Teatro in cantiere"

Il Comune di Empoli, grazie al sostegno dell’Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione di Regione Toscana, ha dato avvio al processo partecipativo “TEATRO in cantiere!”, come proseguimento del percorso di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza avviato nel 2021 dal precedente processo partecipativo dal titolo "Teatro. Punto e capo”, finalizzato alla costruzione di proposte e suggerimenti per la progettazione tecnica del nuovo Teatro.

La proposta nasce dalla necessità dell’Amministrazione Comunale di seguire il processo di trasformazione urbana dell'area in cui si andrà a insediare il nuovo parco culturale con un progetto di comunicazione e animazione territoriale volto a informare il territorio circa l’avanzamento dei lavori e accompagnare la comunità locale nell’utilizzo dell’area sin dal primo momento della sua trasformazione.

Il progetto, affidato alla Società Avventura Urbana Srl, ha preso avvio ufficialmente il primo novembre con una serie di attività di organizzazione propedeutiche al proseguimento del processo partecipativo, che si struttura nelle seguenti fasi.

La prima fase di ascolto del territorio si terrà nel mese di febbraio attraverso la realizzazione di una serie di interviste rivolte ai residenti e ai commercianti prossimi all’area di progetto finalizzate a intercettare le domande più diffuse sull’intervento di trasformazione urbana. La seconda fase prevede una serie di attività di comunicazione e informazione riguardo gli aspetti del progetto e le azioni interne al processo partecipativo, che vedrà la diffusione di diversi strumenti grafici e divulgativi. La terza e ultima fase di progettazione e animazione territoriale prevede il coinvolgimento delle realtà artistico-culturali e gli stakeholder del territorio per la realizzazione delle attività in programma che saranno realizzate all’interno dell’area del futuro parco culturale e in alcuni punti strategici della città.

Intanto prosegue la campagna di raccolta fondi per sostenere la costruzione del Parco culturale anche grazie alla preziosa collaborazione del Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio. Sul sito www.teatrodiempoli.it, nella sezione “Sostieni il teatro”, sono dettagliate le procedure per donare e per accedere alla detrazione del 65% della quota versata attraverso l’istituto dell’Art Bonus. Ogni zolla ha un valore simbolico di 45 euro. Grazie al ricavato della raccolta fondi i sostenitori contribuiscono ai lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. I donatori vengono ringraziati con una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e un attestato a ricordo della donazione. Chi donerà almeno 150 euro avrà la possibilità di vedere iscritto il proprio nome (o quello della persona a cui vuol dedicare la donazione) nel pannello dei donatori nell’ingresso principale del teatro. Tutte le informazioni sono disponibili cliccando su www.teatrodiempoli.it , dove è possibile anche 'sfogliare' il progetto del futuro Parco culturale (https://bit.ly/3XOHFHL) e del futuro teatro comunale, o inviando una mail a teatro@comune.empoli.fi.it.

"Si apre una nuova fase di partecipazione della cittadinanza alla realizzazione del Parco culturale di Empoli - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Si tratta di una progettazione che non soltanto doterà la città e il territorio in cui si inserisce di una struttura dove la cultura a trecentosessanta gradi sarà protagonista, ma riqualificherà anche in chiave urbanistica la zona di piazza Guido Guerra. Ecco quindi che questo intervento ha un valore duplice: di fatto, nel rispetto dell'ambiente, con un'attenzione importante al verde pubblico e all'efficientamento energetico, mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a partire da chi vive o lavora nell'area di piazza Guerra, interessata da quest'opera. Per questo, dopo aver ascoltato e raccolto le opinioni e le richieste dei cittadini per 'disegnare' Il Ferruccio e le sue funzioni, vogliamo intercettare dubbi e bisogni della comunità anche in merito alla trasformazione urbana che la costruzione del Parco e del teatro comunale porterà con sé".

"Il percorso che porterà alla nascita del teatro comunale Il Ferruccio prosegue nel segno della partecipazione e della condivisione con la cittadinanza - evidenzia l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - In questi giorni e nelle prossime settimane proseguirà anche il tour del plastico del teatro in città, ospite di associazioni e realtà culturali del territorio. Dopo le tappe organizzate nel mese di dicembre 2022 e nel mese di gennaio, chi volesse vedere da vicino la fedele riproduzione del Parco culturale e del teatro potrà farlo da domani fino a mercoledì 8 febbraio nella sede dell'associazione culturale Il Ponte o ancora il 15 febbraio a Palazzo Pretorio dove la ProEmpoli organizza una conferenza dedicata al plastico o ancora il 21 e 22 febbraio al Palazzo delle Esposizioni di Empoli in occasione di una due giorni organizzata dall'associazione Onstage. Altre tappe sono in via di definizione grazie all'impegno e alla preziosa collaborazione di tante realtà empolesi alle quali va il mio ringraziamento".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli