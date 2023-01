Pd empolese, nei circoli si votano i nomi per l’elezione del segretario nazionale. A Sovigliana arriva Fassino a sostegno di Bonaccini

Venerdì scorso si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature a segretario del Partito Democratico della Toscana. Sono state depositate due candidature a segretario regionale, quelle di Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

A norma regolamento, essendo solo due le candidature per il segretario regionale, non è previsto un voto nei circoli, ma unicamente nelle primarie aperte a tutti gli elettori il 26 febbraio prossimo.

Le candidature per la segreteria nazionale sono quattro -Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli e Elly Schlein- e quindi è previsto il voto nei circoli, per selezionare i due nomi che parteciperanno alle elezioni primarie aperte di domenica 26 febbraio, durante le quali si voterà, come detto, anche per il segretario regionale.

Nella federazione si sono costituiti i comitati in sostegno a Bonaccini, Cuperlo e Schlein.

Nella federazione Empolese Valdelsa si svolgeranno quarantuno congressi da venerdì 3 a sabato 11 febbraio, ai quali potranno partecipare solo gli iscritti. Si voteranno le mozioni legate ai quattro candidati.

La Commissione nazionale ha provveduto all’estrazione per determinare la posizione dei nomi sulla scheda. I candidati appariranno in questo ordine: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein.

«È una bellissima sfida-afferma Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa-. I candidati alla segreteria nazionale sono esponenti di primissimo livello.

Stefano Bonaccini è un amministratore regionale con i fiocchi ed ha una storia politica alle spalle importante.

Elly Schlein è un vulcano di energia e di idee e rappresenta con il suo ritorno nel partito quel messaggio di riaggregazione che è condizione necessaria per la riuscita del congresso.

Gianni Cuperlo è un dirigente modello e porta con sé un bagaglio politico-culturale di livello assoluto.

Paola De Micheli porta un contributo di esperienza e competenza di governo prezioso.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per accendere il Congresso, portarlo fra la gente e rilanciare il Partito democratico, che con tutti gli errori commessi da rimediare e le lacune identitarie da colmare, è comunque l’unico partito non personale e con una classe dirigente ramificata in tutto il Paese, che organizza momenti di democrazia partecipativa di massa.

Per questo motivo catalizza critiche e delusioni come nessun altro soggetto politico in Italia. Perché è il partito su cui ancora si concentra la maggior parte delle aspettative dell’opinione pubblica, anche tra coloro che non lo votano o non lo votano più.

C’è un legame profondissimo tra un pezzo dell’elettorato e ciò che rappresenta il PD, per le storie politiche collettive e individuali che ha ereditato e per la speranza che aveva suscitato. Un legame che va oltre la classe dirigente che di stagione in stagione lo guida e lo caratterizza. Noi abbiamo il dovere di cogliere questo sentimento popolare, che c’è e si manifesta anche attraverso quella acredine e quella delusione nei nostri confronti che dobbiamo saper trasformare, grazie ad una fase nuova».

Ecco nel dettaglio le date dei primi congressi:

venerdì 3 febbraio alle 21.30 a Castelnuovo d’Elsa, presso il teatro, a Empoli alle 21 al circolo arci di Sant’Andrea; a Vitolini alle 21 alla casa del popolo.

Sabato 4 febbraio a Cerreto Guidi si terranno quattro congressi tutti alle 16 a Lazzeretto (casa del popolo), a Gavena (casa del popolo), a Stabbia (circolo) e a Cerreto centro (circolo via Roma); a Fucecchio i circoli Florio Talini e San Pierino si troveranno alle 16 alla Fondazione I care; a Castelfiorentino alle 16 al circolo di Petrazzi, alle 9.30 al circolo di Spicchio e a Vinci alle 14.30 alla casa del popolo di via Fucini; a Empoli alla casa del popolo di Santa Maria alle 10; a Fucecchio alle 13.45 al circolo Le Botteghe, a Certaldo alle 16.30 presso la sede Pd di via Roma.

Domenica 5 febbraio tre congressi a Castelfiorentino i circoli 1 e 2 si riuniranno alle 10.30 al circolo Il bastione, mentre il circolo 3 si dà appuntamento alle 10.30 al circolo Praticelli, a Sovigliana alle 9.30 alla casa del popolo.

Lunedì 6 febbraio a Montelupo Fiorentino tre congressi dei circoli Fibbiana, Montelupo centro e Samminiatello alle 19 presso la casa del popolo di via Rovai; a Empoli alle 21 il circolo Cascine si riunisce alla casa del popolo, mentre il circolo Empoli Est si ritrova alle 21 all’Arci di Cortenuova; a Castelfiorentino circolo Cambiano presso il circolo locale alle 21.30.

Per avere informazioni sui congressi dei propri circoli si può scrivere a info@pdempoli.it, telefonare allo 0571 700023 o consultare il sito www.pdempoli.it.

---

Il comitato Vinci per Bonaccini ha organizzato per giovedì 2 febbraio alle 21 un’assemblea pubblica che avrà come gradito ospite Piero Fassino, deputato del Partito democratico.

L’onorevole Fassino sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale e presenterà in quella occasione le proposte del presidente della Regione Emilia-Romagna per il Pd e per l’Italia. Insieme a lui ci sarà Valentina Mercanti, candidata per l’elezione a segretaria regionale del Pd.

In occasione delle primarie del 26 febbraio, infatti, si può votare sia per la scelta del segretario nazionale, sia per la scelta del segretario del Pd Toscana.

Mercanti, lucchese, classe 1982, impegnata nelle istituzioni dal 2012, è stata consigliera comunale e assessora a Lucca nella giunta Tambellini. Nel 2020 è stata eletta consigliera regionale.

L’incontro è aperto al pubblico e si terrà nella sala Berlinguer della casa del popolo di Sovigliana a Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa