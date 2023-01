A Peccioli si viaggia in elettrico: 6 nuovi punti ricarica

Si rafforza il progetto della mobilità sostenibile a Peccioli, iniziato nel 2021 con la consegna di venti mezzi elettrici ai commercianti da parte di Comune e Belvedere spa. Un progetto rilanciato e rafforzato a ottobre 2022 con la consegna di 20 Birò ai commercianti e altri 12 mezzi prodotti da Estrima spa messi a disposizione di turisti e residenti per il servizio di car sharing. Ora l'amministrazione comunale ha approvato una delibera con la quale prevede di installare una rete di ricarica dei veicoli elettrici in tutto il territorio comunale.



La proposta prevede la fornitura, l'installazione e la gestione di almeno 6 punti di ricarica con possibilità di ampliamento nel territorio comunale in futuro. La convenzione tra l'ufficio tecnico comunale e la società Be Charge srl di Milano è già stato disposta. E prevede il montaggio delle attrezzature di ricarica a Peccioli in via Fontana, non lontana dalla cabina Enel in prossimità del supermercato Coop. Qui l'hub prevede quattro punti di ricarica, due modello quick e due modello fast. Nel primo caso la potenza è fino a 22kW con una ricarica prevista in due ore. Nel secondo caso la potenza sarebbe di 50kW con ricarica in meno di un'ora.



Un altro punto di ricarica sarà previsto nel parcheggio di via Resistenza, di fronte all'asilo nido con due punti modello quick. Sempre nel capoluogo la stessa tipologia di “colonnina” sarà installata anche in piazza San Bartolo, sempre in prossimità della cabina Enel. Tre hub di ricarica, però, sono previsti anche nelle frazioni. A Legoli in via di Mezzo, nel parcheggio di fronte ai lavatoi. A Ghizzano in via Mercantino nel parcheggio della Rsa. A Fabbrica in via di Mezzo al parcheggio vicino alla sede della Misericordia.



La scelta dell'amministrazione comunale di Peccioli, dunque, vuole implementare i servizi presenti nel territorio e migliorare la sua funzionalità e l'attrattività, tra cui ovviamente la mobilità elettrica. Una scelta in linea con la Commissione Europea, che ha sollecitato gli Stati membri a favorirne lo sviluppo per migliorare l'ambiente e ridurre l'inquinamento.

Fonte: Comune di Peccioli