Lorenzo Vezzi espone la 'sua' Empoli fatta di Lego

Un lavoro minuzioso durato un anno e mezzo nel bel mezzo della pandemia. Lorenzo Vezzi, studente diciannovenne del Liceo artistico di Empoli, appassionato di costruzioni Lego, componente dell’associazione Orange di Pisa, ha pensato, immaginato e con impegno, mattoncino dopo mattoncino, realizzato la bellezza di piazza Farinata degli Uberti con la sua fontana delle Naiadi, vestita a festa durante la storica manifestazione del Volo del Ciuco.

Si tratta di un’opera artistica composta da circa sessantamila pezzi per riprodurre fedelmente la piazza, con i suoi colori, le sue sfumature, oltre a cinquecentocinquanta 'mini figuranti' (minifig) Lego per realizzare una affascinate struttura di 2,20x1,60 metri.

Grazie all’aiuto del padre Marco, Lorenzo ha esposto la sua opera in tantissime fiere del centro Nord Italia, portando Empoli, il suo centro storico e le sue tradizioni sempre con sé. Ecco che, questo fine settimana, empolesi e non, curiosi e appassionati di ogni età, potranno osservare piazza Farinata degli Uberti 'vestita a festa' per il Volo del Ciuco, da un altro punto di vista, passeggiando con la fantasia nella suggestiva riproduzione di Lorenzo Vezzi, direttamente in città. Sarà possibile visitare l'esposizione sabato 4 febbraio 2023, dalle 17 alle 20, e domenica 5 febbraio, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20, al Cenacolo degli Agostiniani al civico 15 di via dei Neri.

"Dopo aver fatto una bella chiaccherata in Comune con Lorenzo Vezzi, autore della bellissima riproduzione in mattoncini Lego - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - finalmente potremo ammirarla e scoprirla il prossimo fine settimana, nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani. Questo è un grande orgoglio per tutta la nostra comunità ed è tutto merito di Lorenzo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa