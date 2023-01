Riaperto finalmente il ponte sull'Orme dopo mesi di cantieri

Riaperto finalmente il ponte sull'Orme lungo la statale ss67 a Empoli, dopo 6 mesi di lavori che hanno comportato la demolizione del vecchio impalcato e la ricostruzione in sicurezza. Poco dopo le 15 è stato smantellato il cantiere, dopo che già in giornata era divenuto possibile transitare da parte a parte per i pedoni. Tanta gente è venuta a 'controllare' la riapertura e si è detta contenta della riapertura. Sul posto anche l'assessore Massimo Marconcini e il presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi. Nessun taglio del nastro ufficiale ma la ripresa al transito prima possibile del pezzo di strada che ha tagliato in due per mesi la zona Est della città. Non sarà ancora possibile per le auto scendere lungo via Pontorme a causa di cantieri di altro tipo, però è possibile transitare a piedi.