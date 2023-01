Al Pontormo c'è il Bidello d'Oro, La simpatica iniziativa della redazione dell'istituto empolese

Una scopa d'oro per il miglior bidello della scuola.

È il premio che il signor Vincenzo ha vinto, nominato come Bidello d'Oro del Liceo Pontormo da alunni ed ex alunni dell'istituto empolese, che gli hanno conferito il prezioso strumento - in realtà una simbolicissima scopa gialla - come premio per esser stato il più votato.

L'iniziativa è nata agli inizi di gennaio ed è stata veicolata sui canali social dell’istituto, soprattutto su Instagram, piattaforma più seguita dai ragazzi rispetto alle altre, dove il più votato ha ricevuto le preferenze dopo un torneo a eliminazione diretta.

Vincenzo ha sbaragliato la concorrenza, portando a casa oltre l’80% dei voti negli scontri diretti con i colleghi, fino ad affermarsi in finale.

Oltre al divertimento che la cosa ha procurato a ragazzi e personale scolastico, l’iniziativa ha permesso ancora una volta di rafforzare il legame degli alunni con i progetti di alternanza scuola-lavoro, grazie ai quali alcuni di loro si sono impegnati in una vera e propria redazione web, fatta di un sito (Il Pontormo news) e di un corollario di iniziative editoriali di informazione che comprendono gli strumenti attualmente in uso, come podcast, un canale YouTube dove seguire il telegiornale del Pontormo e la presenza sui social per aiutare l’istituto alla diffusione dei propri contenuti.

Christian Santini