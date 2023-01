Rapina in casa a Empoli, anziani derubati mentre è presente la nipotina

Rapina in un'abitazione del quartiere Santa Maria a Empoli nella serata tra domenica e lunedì scorsi. I carabinieri della locale stazione e del Norm sono intervenuti e hanno riportato la dinamica dei fatti.

Tre persone, dal volto coperto e con guanti ma senza armi, hanno fatto irruzione in una casa dove erano presenti una coppia di 74 e 77 anni assieme alla nipotina di 7 anni.

I tre si sono fatti aprire la cassaforte e hanno preso un orologio Rolex, alcuni anelli e la somma in contanti di circa 150 euro, per poi fuggire a piedi. Nìessuno ha riportato lesioni. Indagini in corso.