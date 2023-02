Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana: lo ha eletto oggi pomeriggio l'assemblea generale dell'organizzazione, con circa il 90% dei voti favorevoli, durante il congresso di Firenze, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini. Rossi succede a Dalida Angelini, che occupava la carica dal 2015. Era stato nominato segretario a Lucca e per molto tempo ha ricoperto la carica a Empoli, dove è ancora conosciuto e apprezzato.

"E' una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità", ha detto. Il neosegretario ha spiegato che "ci attende un lavoro difficile ma allo stesso tempo stimolante: c'è da cambiare un modello di sviluppo che ha fallito e che ha costruito un mondo ingiusto, ambientalmente insostenibile e pieno di diseguaglianze, prima di tutto serve la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e impegnarsi per combatterle.

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha accolto con soddisfazione la notizia dell'importante incarico ottenuto dal sindacalista empolese.

"Da sindaca di Empoli sono molto orgogliosa - sottolinea Barnini - Non sempre abbiamo avuto la stessa opinione politica e spesso la dialettica è stata vivace. Ma Rossano è prima di tutto e orgogliosamente un empolese, un operaio della Sammontana che non ha mai perso nemmeno per un istante il suo radicamento territoriale e nei momenti cruciali ha sempre dimostrato di volere bene alla nostra città. Abbiamo imparato a conoscerci e stimarci in questi anni e ora che è stato eletto in un ruolo così importante per la nostra Regione sono sicura che metterà come sempre il massimo della passione e dell’impegno. La Toscana tutta ne ha bisogno e nel confronto con il governo regionale sono sicura che l’esperienza e le competenze di Rossano saranno di grande aiuto".

Dalla Cisl Toscana le congratulazioni

“Congratulazioni a Rossano Rossi, nuovo segretario generale della Cgil Toscana. L’augurio, per chi fa il nostro mestiere, non può che essere quello di buon lavoro !” E’ la reazione del segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce, alla scelta avvenuta oggi, al termine del Congresso regionale, di affidare la guida della Cgil regionale a Rossi.

“La Toscana – continua Recce - attraversa una situazione difficile: è sostanzialmente ferma, non cresce, non investe, non realizza le infrastrutture attese, mentre le disuguaglianze crescono. Se non vogliamo sprofondare, serve un impegno straordinario per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione, rinsaldare un sistema di welfare che ha perso colpi e salvare così la straordinaria coesione sociale di questa regione. Con Cgil e Uil dovremo lavorare insieme, nella tradizione unitaria della Toscana, per concordare linee di azione che puntino a questi obiettivi.”

Uil Toscana si congratula

"Congratulazioni al nuovo Segretario Generale CGIL Toscana a cui va il nostro augurio di buon lavoro”. Queste le parole del Segretario Generale UIL Toscana Paolo Fantappiè alla notizia dell’elezione di Rossano Rossi alla guida della CGIL Toscana avvenuta oggi.

“La UIL Toscana non farà mancare lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto il dialogo tra le Organizzazione Sindacali in questi anni in Toscana - continua Fantappiè - Siamo convinti che sia necessaria una fase nuova nel confronto, anche partendo da orizzonti diversi, per ritrovare una unità sindacale come chiave di volta per affrontare le grandi sfide su lavoro, salario, precarietà, pensioni, giovani che ci attendono. La Toscana può fare da modello per rimettere nella giusta carreggiata il dialogo tra CGIL CISL UIL e ritrovare una prospettiva comune”.