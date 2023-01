Rsa San Miniato, nasce un comitato per il salvataggio. Assemblea alla Misericordia SMB

Il prossimo venerdì 3 febbraio alle 21.15 nella sala Mancini della Misericordia di San Miniato Basso si terrà un'assemblea dedicata al futuro della Rsa Del Campana Guazzesi.

Il comitato promotore è nato su impulso del dottore Andrea Ferreri: un comitato per "promuovere la salvaguardia e la sopravvivenza della medesima struttura, dopo che l’intero Consiglio di Amministrazione si è dimesso per la difficile situazione economico-finanziaria che si è venuta a creare".

L'evento è una chiamata a raccolta di tutte le forze del territorio (familiari, dipendenti della struttura, liberi cittadini, associazioni, mondo dell’imprenditoria, sistema bancario del territorio) per cercare di salvare la Del Campana Guazzesi. Perché spingersi in questo impegno? "Intanto perché altrimenti si cancellerebbe da San Miniato un’istituzione che svolge da oltre 110 anni un’attività meritoria, che ha un ruolo importante nel campo dell’assistenza per i cittadini di San Miniato e della zona e perché perderemmo un punto di riferimento pubblico (La Casa del Cuore come è stata chiamata) a cui la popolazione del territorio è molto affezionata".