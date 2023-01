Scopri Santa Croce, torna l'apprezzato progetto rivolto ai fiorentini

Il progetto Scopri Santa Croce, promosso dall’Opera di Santa Croce con la Fondazione CR Firenze, riprende sabato 4 febbraio, dopo avere registrato il tutto esaurito in occasione alle prime ventisei visite gratuite speciali che si sono svolte da novembre ai primi giorni di gennaio.

È stato accolto con entusiasmo l’invito rivolto ai fiorentini dalla Presidente dell’Opera di Santa Croce, Cristina Acidini, insieme al Direttore Generale della Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori. In tanti (circa il 90% degli ingressi è di residenti) sono venuti per la prima volta o sono tornati a Santa Croce partecipando alle visite speciali promosse su sedici percorsi tematici, in larga parte inediti, alla scoperta delle storie e dei segreti del complesso monumentale, un luogo identitario della città che da secoli affascina visitatori da tutto il mondo.

Dunque l’infinito racconto che vede protagonista il complesso monumentale prosegue: si riparte sabato prossimo, 4 febbraio, per incontrare Donatello e i suoi tre capolavori conservati in Santa Croce, e si va avanti fino al 15 aprile con dodici nuovi appuntamenti che si svolgono, per la maggior parte, di sabato pomeriggio.

Sono stati messi a punto incontri originali ed emozionanti. Martedì 14 febbraio, ad esempio, nel giorno di San Valentino, sarà l’amore - nelle sue declinazioni estetiche, filosofiche e spirituali - a illuminare un percorso stupefacente: dalla perfezione del segno di Giotto nell’Incoronazione della Vergine, alle sinuose forme dipinte dal Bronzino, fino alla cappella Niccolini (dove nasce la Sindrome di Stendhal e che sarà accessibile in via straordinaria).

Mercoledì 8 marzo e sabato 11 marzo, in occasione della Festa della Donna, il percorso proposto è quello di Santa Croce in rosa. I visitatori incontreranno personaggi femminili pieni di fascino e di forza interiore: da Florence Nightingale, fondatrice della moderna scienza infermieristica, a Félicie De Fauveau, prima donna scultrice a vivere della propria arte.

Da non perdere l’appuntamento con il Dantedì, sabato 25 marzo. Nella giornata dedicata al Sommo Poeta verrà proposto un percorso che mette ancora una volta in primo piano il legame indissolubile tra Dante e Santa Croce, non solo per la presenza del Cenotafio ma anche per l’influenza che la Commedia ha esercitato sull’arte e sulle opere della basilica.

Scopri Santa Croce è un progetto che vede il contributo di Fondazione CR Firenze ed è parte integrante della nuova strategia di valorizzazione, accoglienza e gestione del complesso monumentale: l’Opera, con il suo staff guidato dal segretario generale Stefano Filipponi, è impegnata a mettere in evidenza l’unitarietà e l’unicità del complesso monumentale, a sviluppare un’accoglienza di qualità, superando forme di fruizione caratteristiche del turismo veloce. L’iniziativa comprende in tutto 52 visite guidate gratuite e si concluderà nel mese di giugno. Per i prossimi mesi sono previste anche alcune attività dedicate alle famiglie e ai bambini come la Caccia al tesoro, Disegna il tuo nome, che parte dagli stemmi delle grandi famiglie, e Inventa un monumento, che richiama ai memoriali dedicati ai grandi personaggi.

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it a partire dalle ore 15 di martedì 31 gennaio. Per i residenti del Comune di Firenze anche il biglietto di ingresso è gratuito.