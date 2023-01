Sindacalisti sfidano detenuti a calcio, partita alle Sughere

Sabato scorso all'interno della casa circondariale "Le Sughere" si è tenuto un incontro di calcio tra una squadra formata da detenuti e una squadra composta da sindacalisti e iscritti Cgil. Un'iniziativa organizzata per cercare di regalare alle persone recluse un piccolo momento di serenità e per farle sentire un po' meno distanti dal mondo esterno. La squadra dei detenuti ci ha accolto con abbracci, sorrisi e strette di mano. Un'accoglienza sincera e sentita, che non dimenticheremo. Alla fine della partita i detenuti ci hanno ringraziato, chiedendoci di poter ripetere l'iniziativa anche nel prossimo futuro. E' stata un'esperienza emotivamente molto partecipata da cui trarre anche ampi spunti di riflessione: iniziative simili verranno replicate sicuramente nei prossimi mesi. Ringraziamo sentitamente la direzione della casa circondariale per la disponibilità e per la collaborazione.