Stralcio delle cartelle, anche Empoli dice no

Il futuro del nuovo polo sportivo che nascerà in via Sanzio e lo stralcio delle cartelle esattoriali sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, svolta ieri, lunedì 30 gennaio 2023 nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Comunale di via Giuseppe del Papa, 41.

Per quanto riguarda via Sanzio, è stata approvata in maniera definitiva la variante al Regolamento urbanistico, mediante approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 34 della LRT 65/2014 e la dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relative alla realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio (primo stralcio).

L'approvazione definitiva dell'atto, che segue l'adozione avvenuta nel corso della seduta consiliare del 25 novembre scorso, è avvenuta all'unanimità. Arriva al termine del periodo utile per la presentazione di eventuali osservazioni, non pervenute in questo caso, così da permettere la prosecuzione della progettazione esecutiva. Si tratta di fatto di un procedimento di variante contestuale all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica: la destinazione urbanistica dell’area è già conforme alla destinazione d’uso del progetto, in quanto area destinata dal Regolamento Urbanistico ad “Attrezzature e servizi a scala territoriale”, con tipologia di servizio “Istruzione, ricerca e impianti sportivi – pubblico”.

Stralcio delle cartelle esattoriali, ampia maggioranza

In merito invece all'esercizio della facoltà di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1 comma 229 della L. 29 dicembre in relazione all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il Consiglio comunale si espresso favorevole con voti a favore di Pd, Questa è Empoli, M5S e Buongiorno Empoli - FabricaComune, contrari di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli. Entrando nel dettaglio del provvedimento, il legislatore, con la Legge di Bilancio 2023, ha disposto l’annullamento dei debiti di importo residuo al primo gennaio 2023 fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia - dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dai Comuni (c. 227-229, L. 197/22).

L’annullamento opererebbe solo per la parte relativa a sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, e per la parte relativa ai soli interessi (per le sanzioni amministrative, comprese le violazioni da Codice della Strada). Il Legislatore, tuttavia, ha previsto la facoltà per i Comuni di non applicare tali disposizioni.

"Ci viene richiesto da uno dei commi dell'ultima legge di bilancio di esprimerci come amministrazioni comunali - ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini - L'applicazione, nel nostro caso, porterebbe con sé un annullamento per circa 200mila euro di interessi per sanzioni al Codice della strada. Non avremo benefici a livello di bilancio dell'ente e il messaggio che daremo è che chi ha pagato la sanzione nei tempi è uguale a chi arriva a pagarla, eventualmente senza interessi, a distanza di anni. E non vogliamo passi questo messaggio anche perché si tratta di Codice della strada e se si è preso la sanzione è perché abbiamo trasgredito alla norma. Quindi, la ragione per cui abbiamo deciso di sottoporre al Consiglio questo tema per questa fattispecie è sia di carattere economico sia di carattere etico, vogliamo garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva contenuti anche nella Costituzione".

