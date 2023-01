Toscana, in aumento le denunce di malattie professionali

Sono in aumento le denunce di malattie professionali in Toscana. Nei primi undici mesi del 2022 il numero di richieste è schizzato del 12,3%, cioè il 23% in più se prendiamo come riferimento il solo mese di novembre. A dirlo è Epaca Toscana, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura i Coldiretti sulla base dei dati Inail.

Dal rapporto si rileva che gli uomini sono più colpiti (6.015) delle donne (2.451) e che le malattie più diffuse, tutte in forte crescita rispetto all’anno precedente, si confermano come nel 2021, quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, seguite da quelle del sistema nervoso e dell’orecchio.

Da gennaio a novembre 2022 il numero di malattie professionali è passato da 7.538 dell’anno prima a 8.466 spinte dal settore industria e servizi con 7.512 richieste (+12%), poi dall’agricoltura con 875 (+6%) ed infine Conto Stato con 79 (+64%). L’incremento di domande è generalizzato ed interessa otto province su dieci in Toscana. Due sole le province dove le domande sono diminuite: Pistoia (-14%) e Lucca (-1,3%) dove però è da segnalare il maggior numero di pratiche di tutta la regione (1.792). L’impennata più consistente è stata registrata nell’area di Firenze (+ 27%) con 764 domande complessive seguita da Livorno (+16%) con 1.461, Siena (+12,5%) con 225 domande.

Sul versante indennizzi, il dato disponibile è quello del 2021, ed è nazionale, con un aumento dei casi risarciti, oltre a quelli riconosciuti. I dati maggiormente significativi sono per gli indennizzi in capitale, dove passiamo dai 8.119 casi del 2020 ai 8.974 del 2021 (+10,53%) e per quanto riguarda le rendite dirette dove passiamo dai 3.011 casi nel 2020 ai 3.264 nel 2021(+8,40%).