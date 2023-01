Tre incidenti in poche ore: alla guida tre persone in stato di ebbrezza

Tra sabato e domenica gli agenti della polizia municipale di Pistoia sono intervenuti su tre incidenti stradali in cui i conducenti sono risultati positivi al test alcolemico.

Il primo è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 gennaio. In via di Pieve a Celle, il conducente di un veicolo, non rendendosi conto che l’auto che lo precedeva si era fermata per effettuare una svolta a sinistra, l’ha urtata. Dagli accertamenti della Polizia Municipale è risultato che l’uomo alla guida aveva un tasso alcolemico pari a 1,27 g/l, per cui gli è stata ritirata la patente di guida con il fermo del veicolo ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il secondo: domenica 29 gennaio, alle 3 di notte, la centrale operativa del Comando è stata allertata dopo che il conducente di un veicolo, percorrendo corso Gramsci, ha perso il controllo del mezzo urtando tre veicoli in sosta e provocando lesioni a un passeggero. Anche in questo caso, la donna alla guida è risultata positiva al test dell’alcolemia con un tasso pari a 1,39 g/l: le è ritirata la patente di guida ed è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

Terzo: domenica sera la pattuglia è intervenuta in via Sestini dopo che un uomo, alla guida di un auto, ne ha perso il controllo all’altezza della rotatoria di via Capitini, urtando un veicolo in sosta; anche in questo caso il conducente è risultato positivo all'alcolemia. Gli è stata ritirata la patente di guida con il sequestro del veicolo ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

A tutti e tre i conducenti è stata elevata una sanzione per la perdita di controllo del veicolo.

Sempre nel pomeriggio di domenica, durante il normale controllo del territorio, una pattuglia ha intimato l’alt al conducente di una Peugeot 206 in via Sestini. L’uomo alla guida del veicolo, sprovvisto di revisione, non è stato in grado di esibire alcun documento di riconoscimento e ha fornito a voce le proprie le generalità affermando di essere titolare di patente di guida. Dagli accertamenti effettuati in centrale operativa, che ha prontamente inviato una foto dell’uomo alle agenti sul posto, è emerso che erano state fornite le generalità di un’altra persona. A quel punto l’uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di fotosegnalamento ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. È risultato, inoltre, che l’uomo non era titolare di patente di guida, per cui è stata applicata una sanzione pari a 5.100 euro e il fermo del veicolo per tre mesi. Alla proprietaria del mezzo è stata elevata una sanzione di quasi 400 euro per aver affidato il veicolo a una persona senza patente.