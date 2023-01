Viabilità Certaldo, i residenti di via De Amicis: "Delusi dall'ennesimo rinvio"

Buongiorno Sindaco Cucini,

le scriviamo perché, dopo la sua decisione di non portare più avanti il progetto di nuova viabilità, sui social è emersa una giusta soddisfazione da parte di quei cittadini, alcune centinaia, che hanno visto riconosciute quelle che ritenevano ovvie ragioni di buonsenso.

In tutti questi giorni abbiamo atteso nella speranza che vi fosse da parte sua un richiamo alla situazione di Via de Amicis, simbolo del disastro della decisione presa da chi l’ha preceduta, un quadrante dove vivono assediati dal traffico (oltre 12500 veicoli in alcuni giorni) un numero almeno doppio di cittadini rispetto a quelli scesi in piazza Sabato 21 Gennaio.

Questo modo di trattare le questioni legate al Paese ci fa chiedere se non sia forse più opportuno presentarsi con le stesse modalità sotto il portone del Palazzo comunale, dopo aver protestato sui social, anziché partecipare correttamente a tutti gli incontri pubblici in oltre 10 anni…

Prendiamo atto con estrema delusione del fatto che l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare per un altro anno e mezzo qualsiasi intervento su una viabilità che resta tragica e, soprattutto, pericolosamente insostenibile in termini di impatto sui livelli di inquinamento, per una area residenziale che lei stesso ha più volte ammesso non possa tollerare più di 3000 veicoli come da indicazioni del PUMS.

Abbiamo letto in queste settimane di una proposta di buon senso appoggiata sia da gran parte degli schieramenti politici che dagli esercenti assieme al neocostituito comitato contro la nuova viabilità: prolungare il doppio senso del Viale Matteotti fino all’incrocio con Via Cesare Battisti.

Era una proposta sperimentale che anche a nostro giudizio sarebbe stata auspicabile perché permetteva di avere l’accesso in centro a tutti coloro che avevano necessità di gravitare intorno a quest’area (magari affiancando un limite di 30 km orari in modo da disincentivare il passaggio di chi deve solo attraversare il paese) e, contestualmente, fornire una doppia valvola di sfoga ripartendo in modo piu equo i veicoli sulla direttrice Poggibonsi Castelfiorentino.

Considerato il fatto che adesso ci ritroviamo le strisce gialle sul Viale Matteotti, propedeutiche alla nuova viabilità ed occorreranno dei correttivi, siamo a chiederle di non perdere l’occasione ed andare subito alla fase sperimentale del prolungamento del doppio senso fino a Cesare Battisti per dare una risposta funzionale, immediata ed a costo zero ad un problema diventato per i residenti ormai insostenibile.

Seguiamo infine con grande interesse la riqualificazione del centro e, in attesa di sapere quale sarà l’effettiva calendarizzazione degli interventi, siamo a chiederle: Via de Amicis, ormai collettore dei problemi di viabilità del Paese, sarà interessata da ulteriori disagi nel momento in cui partiranno i lavori dato che resta, nostro malgrado, l’unica arteria che attraversa il paese da Poggibonsi a Castello?

Se in futuro ci sarà un modello condiviso di viabilità che accontenta tutti ne saremo felici ma non possiamo attendere altri 10 anni, intanto si inizino ad adottare piccoli accorgimenti di buonsenso che non vanno contro gli interessi di nessuno…

Noi abbiamo di fronte un bivio: continuare ad essere ad essere i soli penalizzati oppure avere un minimo refrigerio ma pure lei Sindaco Cucini è di fronte ad un bivio: fare come chi l’ha preceduta e scaricare il problema sul Sindaco successivo oppure dare prova che ha a cuore l’interesse di tutti i cittadini e non solo di quelli più organizzati e presenti sui social.

Restiamo in attesa di un contatto a questo indirizzo per fissare quanto prima un incontro e continuare il dialogo costruttivo e nell’interesse generale del Paese che abbiamo sempre cercato in questi 10 anni… Se invece si è deciso di sacrificare i residenti di Via de Amicis, cittadini di serie B, come merce elettorale per mantenere la pace tra i diversi interessi che gravitano su Certaldo e restare nell’immobilismo totale fino all’elezione del nuovo Sindaco (per noi sarebbe il 4° Interlocutore dopo Campinoti e Cucini bis) ci vedremo costretti ad usare gli stessi mezzi che tanto successo hanno avuto in questi giorni: d’altra parte le lenzuola sono un articolo che si trova a poco prezzo in qualsiasi mercatino…

Comitato dei residenti in Via de Amicis