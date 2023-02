Nell’ala nord dell’ospedale Santo Stefano operativo il day service immuno-allergo-reumatologico

Dall'inizio del mese di febbraio nell’Ala Nord dell’Ospedale Santo Stefano di Prato sarà operativo il Day Service Immuno-allergo-reumatologico, con un modello organizzativo già valutato ed avviato nel Presidio ospedaliero pratese.

Si tratta di percorsi di assistenza personalizzati e semplificati che offrono grandi opportunità per la continuità della gestione assistenziale e per l’ottimizzazione dei tempi di diagnosi e di terapia attraverso l’offerta di attività ambulatoriali che evitano il ricovero e garantiscono l’appropriatezza delle prestazioni.

L’attività è coordinata nell'ottica della gestione multiprofessionale dei pazienti sulla base delle caratteristiche cliniche in modo da rispondere sempre più con un percorso di presa in carico personalizzato ed anche in correlazione, ove necessario, con gli specialisti del day service già attivo.L’accesso al day service avviene dopo le dimissioni dall’ospedale, dal Pronto Soccorso, da AMA o dal territorio.

Le attività Immuno-allergologiche di 2° e 3° livello prevedono l'effettuazione di procedure ad alto rischio di reazioni avverse (test cutanei e di provocazione con farmaci, test cutanei e desensibilizzazioni per veleno di imenotteri, etc…) e le attuali Linee Guida nazionali e internazionali dispongono che queste attività siano svolte in ambienti adeguati che garantiscano la sicurezza del paziente.

Nel rispetto di tali indicazioni è stato previsto il trasferimento di queste attività nell’Ala Nord del Santo Stefano, uno spazio idoneo e attrezzato che permette anche la possibilità di un incremento del numero delle prestazioni e quindi una conseguente riduzione dei tempi di attesa per lo svolgimento delle procedure, che possono anche rivestire carattere di urgenza.

Nei nuovi spazi dell’Ala Nord saranno trasferite queste attività immunoallergologiche:

·Prove allergologiche cutanee per veleno di imenotteri;

·Immunoterapia specifica per veleno di imenotteri (VIT) nelle sue due fasi di induzione e mantenimento;

·Prove allergologiche cutanee e test di provocazione (DPT) per farmaci e trattamenti biologici;

·Desensibilizzazioni per farmaci e trattamenti biologici.

Anche le attività di Day Service Reumatologico saranno trasferite dall’attuale sede dell’ex “Misericordia e Dolce” nell’Ala nord del Santo Stefano. Il servizio è dedicato alla diagnosi e terapia delle patologie reumatologiche, e garantisce prestazioni complesse di tipo infusionale in ambiente ospedaliero con risorse specialistiche e tecnologiche. Grazie all’imminente arrivo di due nuovi medici, il nuovo servizio costituisce un valido supporto al DEA per la presa in carico di persone affette da patologie di propria competenza ed in fase di acuzie.

Nel presidio ex “Misericordia e Dolce” resterà attivo il servizio reumatologico ambulatoriale per le visite di controllo di secondo livello, coadiuvato da un innovativo help-desk infermieristico che risponde ai bisogni di salute dei numerosi pazienti in carico. L'attività di Reumatologia è stata recentemente ampliata con l'apertura di un nuovo ambulatorio presso la Casa della Salute Prato Centro Est in Via Frà Bartolomeo per lo sviluppo di percorsi di presa in carico condivisi fra Reumatologia e Medicina Generale.

Fonte: Ufficio Stampa - Ausl Toscana Centro