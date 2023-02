Beccato con la cocaina a Empoli, a casa ne nasconde 140 g: in carcere

Un 50enne marocchino è stato arrestato ieri sera a Cortenuova (Empoli) dai carabinieri di Vinci perché colto con 150 g di cocaina. Durante un controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo nella frazione a Est di Empoli e lo hanno sottoposto a controllo. Nascondeva 10 g di 'polvere bianca' addosso e così i carabinieri si sono spinti a effettuare una perquisizione in casa, convinti di trovare altro materiale per lo spaccio. Così è stato perché c'erano altri 140 g di cocaina e 8.640 euro in contanti. Da ulteriori controlli è emerso che l'uomo era irregolare in Italia. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Sollicciano e sarà denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione.