Taniche di benzina a due passi dall'Istituto Geografico Militare

Due taniche con all'interno della benzina sono state recuperate a Firenze. Si trovavano in zona Coverciano, in via De Robertis. Erano vicino al muso di cinta della villa di un libero professionista, a pochi metri dal Centro sportivo dipendenti Istituto Geografico Militare.

Il ritrovamento risale a venerdì 27 gennaio, ma è stato segnalato solo nel fine settimana alle forze dell'ordine. Non sembrano emergere riferimenti alla matrice anarchica. La digos non esclude che le taniche potessero servire per un'azione incendiaria.

Stando al Corriere Fiorentino, i contenitori sono stati sequestrati e sottoposti a test della polizia scientifico per il rilievo di eventuali impronte. Si indaga per capire chi sono i responsabili, al vaglio anche telecamere di videosorveglianza.