Biblioteca Certaldo, gli appuntamenti per febbraio

Un febbraio ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. È quello che si prospetta a vivere la Biblioteca Comunale “B. Ciari” di Certaldo, che anche per questo mese ha realizzato un calendario di iniziative pensate per coinvolgere gli amanti della lettura, sia grandi che bambini.

Il primo evento in programma si terrà martedì 14 febbraio alle 17 con “LeggerMente”, il consueto incontro del circolo di lettura per scambiarsi libri e consigli. Il testo di questo mese è Amuri di Catena Fiorella Galeano (Giunti), un libro che non poteva non parlare di amore visto, che è la data del ritrovo è proprio il giorno di San Valentino.

La settimana successiva, martedì 21 febbraio sempre alle 17, sarà invece la volta di “Storie a Sorpresa”, appuntamento rivolto esclusivamente ai bambini dai 4 agli 8 anni con fiabe e storie animate.

Infine, giovedì 23 febbraio dalle 16:30 alle 18:30, tornerà l'iniziativa incentrata su benessere e alimentazione legata all'Agenda 2030. All'evento, pensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, sarà possibile partecipare trovando sui tavoli della biblioteca letture e divertenti attività. Il tema del mese è “La vita sott’acqua”, in riferimento all'obiettivo 14, che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Maggiori informazioni sono disponibili contattando la Biblioteca Comunale Ciari, al secondo piano del Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi 37, chiamando i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa