In bici per il Parco di San Rossore, la gita organizzata dalla Fiab

La Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Pisa organizza, una gita in bicicletta nel bosco di Cornacchiaia, l'oasi del WWF che si estende per circa 89 ettari all’estremità meridionale della tenuta di Tombolo nel Parco di San Rossore.

Il percorso previsto è quello della pista del Trammino: il ritrovo è alle 8.45 di domenica 5 febbraio in largo Uliano Martini, partenza alle 9.00, per arrivare verso le 10.30 alla meta.

Dopo la visita guidata, sulla via del ritorno verso Pisa, l'itinerario prevede una sosta per il pranzo a Tirrenia con ripartenza alle 15.

Il rientro per Pisa è previsto per le 16.30 circa.

La lunghezza del percorso, fra andata e ritorno, è di 40 Km circa.

Nell’oasi si potranno ammirare lecci, frassini, ontani immersi nell’acqua, con un sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile.

Il percorso si svolge su pista ciclabile separata, su un breve tratto di strada a basso traffico e quindi su strade sterrate.

La Fiab raccomanda ai partecipanti di verificare il funzionamento delle luci e il buono stato di manutenzione della bicicletta.

La pedalata è riservata ai soci Fiab, ma sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) a Fiab Pisa prima della partenza.

Il percorso è consigliato anche per bambini abituati a pedalare.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo web entro le 22 di giovedì 2 febbraio 2023.

È infine previsto un contributo di 3 euro a persona per la guida WWF, da pagarsi al ritrovo; la visita è gratuita per bambini al di sotto dei 12 anni.

Per informazioni: leonora@fiabpisa.it, 3297433079; sergio@fiabpisa.it, 3461562137; marco@fiabpisa.it, 3495557567