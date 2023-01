Birindelli Auto nuovo mandatario BMW e MINI per le province di Livorno e Grosseto

Il 2023 inizia per Birindelli Auto con una grande novità, il gruppo raggiunge per la prima volta la costa e approda a Livorno!

La storica Concessionaria già presente in Toscana con 5 Concessionarie e Centri Service Ufficiali e due Centri Usato multimarca, inizia una nuova avventura con lo scopo di diventare punto di riferimento per vendita e assistenza di BMW e MINI anche sul litorale.

Il Gruppo Birindelli dunque si allarga dando più scelta ai propri Clienti, con un potenziamento dei servizi a beneficio del piacere di guida degli automobilisti toscani che scelgono di affidarsi all’esperienza pluridecennale di Birindelli, ben articolata su una capillare presenza territoriale accompagnata da un’elevata visibilità online.

Il tutto verrà supportato dalla professionalità e dalla filosofia di accoglienza, nonché dagli standard premium del servizio offerto e dalla centralità del Cliente che da sempre contraddistinguono la Birindelli Auto. Un percorso che sarà ricco di sfide per il gruppo Birindelli, guidato dalla Titolare Rossella Birindelli e il Direttore Salvatore Cassese, ma anche di opportunità per il territorio livornese ed i suoi abitanti.

Le filiali ed i collaboratori di Birindelli sono da sempre riferimento per i clienti e automobilisti toscani e non, a supporto dei quali viene garantito un costante apporto di esperienza e di investimenti in termini di formazione, tecnologie e servizi all’avanguardia. Con l’entrata di Livorno nel gruppo, Birindelli si dimostra pronta ancora una volta ad investire sul territorio toscano e sulle persone, scommettendo anche sulla mobilità del futuro, l’elettrico.

In attesa di sapere dove aprirà la Nuova sede BMW e MINI di Livorno, Birindelli Auto apre anche un Centro Usato in Via del Litorale 271-273, qui i clienti oltre ad avere la possibilità di scegliere vetture usate BMW, MINI e altri marchi potranno anche ordinare veicoli Nuovi in attesa dell’apertura del Concessionaria dedicata agli ultimi prodotti della Casa Tedesca, che sarà comunque a breve.

Sono passati ormai più di 20 anni da quando la Sede storica della Birindelli Auto a Sovigliana-Vinci ha abbracciato il brand BMW, al quale sono seguiti nel 2002 l’acquisizione del brand MINI e l’apertura della sede di Monsummano Terne, e delle sedi di Prato (2009), Arezzo (2014), Lucca (2019), alle quali si sono aggiunti i Centri Usato di Barberino Val d’Elsa (2018) e Arezzo (2018).

