Salvato il cane Oscar disperso sulla 429, aiuto fondamentale della polstrada

Oscar, un cagnolone di grossa taglia, è stato salvato qualche giorno fa da una pattuglia della polstrada mentre, impaurito e confuso, correva sulla strada regionale 429 col rischio di venire travolto o provocare un incidente.

Per sua fortuna e per quella degli utenti in transito, però, gli agenti della Polizia Stradale di Empoli sono intervenuti prontamente e, dopo averlo individuato mentre vagava per quella strada pericolosa, sono riusciti a fermarlo e metterlo al sicuro.

Poi, dopo un’iniziale, comprensibile diffidenza, si è lentamente instaurato tra i soccorritori e la bestiola, un rapporto di fiducia, alimentato anche dalle carezze e da qualche biscottino, che i poliziotti gli hanno regalato e in questo clima ormai sereno, grazie al microchip impiantato sotto la cute dell’animale, hanno rintracciato il padrone, che ha potuto, così, riabbracciare il suo fedele amico e riportarlo a casa.

La disavventura di Oscar fortunatamente ha avuto un lieto fine, anche grazie alla presenza degli agenti della Polizia Stradale che nelle ultime due settimane con un totale di 109 equipaggi impiegati hanno rilevato 42 gli incidenti, di cui 20 con feriti e 22 con soli danni ai mezzi; ritirato 24 le patenti, decurtato 580 i punti ed elevato 362 le contravvenzioni, di cui 16 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 17 per uso di cellulari alla guida e 16 per guida sotto l’influenza di alcool.

Fonte: Polizia stradale di Empoli