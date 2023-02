Carnevale di Viareggio al Quirinale, il presidente Mattarella riceve il Burlamacco d'Oro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina una delegazione del Carnevale di Viareggio guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e composta dalla presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci, dagli artisti vincitori dell’edizione 2022, Jacopo Allegrucci per la prima categoria, Marella Sampieri per Massimo e Alessandro Breschi per la seconda categoria, Silvano Bianchi per le mascherate in gruppo e Michelangelo Francesconi per le maschere isolate e dal direttore della Fondazione Marco Antonio Francesconi in rappresentanza della struttura.

Al Presidente della Repubblica è stato consegnato il Burlamacco d’oro 2023. Il sindaco Del Ghingaro ha raccontato al Presidente Mattarella le peculiarità della manifestazione e la grande partecipazione della città intorno al Carnevale. La presidente Marcucci ha invece illustrato i contenuti e il programma delle celebrazioni per l’anniversario dei 150 anni del Carnevale di Viareggio e raccontato le attività che tutto l’anno caratterizzano la Cittadella.

Il Presidente Mattarella ha dimostrato di conoscere bene la storia della manifestazione ed ha elogiato le straordinarie capacità creative degli artisti del Carnevale di Viareggio e la loro capacità di saper raccontare l’Italia.

Fonte: Fondazione Carnevale di Viareggio - Ufficio stampa