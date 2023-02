Concerti Empoli, il ritorno dell'Orchestra della Toscana

Un atteso ritorno a Empoli, è quello dell’Orchestra della Toscana. La stagione concertista del Centro studi musicali Ferruccio Busoni ospiterà al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, venerdì 3 febbraio 2023, alle 21, il primo dei tre concerti, che vedrà sul palco Tianyi Lu, giovane direttrice di Shangai e il persiano-austriaco Kian Soltani, astro nascente del concertismo e virtuoso del violoncello. La serata regalerà una pagina per archi di un’obliata autrice svedese, Elfrida Andrée, organista, compositrice, direttrice di coro e d’orchestra ma anche attivista per i diritti delle donne. A seguire la Settima Sinfonia di Beethoven, opera titanica della maturità del compositore, da Wagner definita “apoteosi della danza” per la fervida pulsazione ritmica che la percorre ininterrottamente, e il Concerto per violoncello di Schumann.

PILLOLE D’ARTISTA - È nata a Shangai, cresciuta in Nuova Zelanda, ha studiato in Australia e oggi vive in Olanda. Già questo ci descrive il carattere multiculturale di Tianyi Lu, un’autentica cittadina del mondo. In Germania nel 2020 vince il Concorso “Sir Georg Solti” e, a Novara, nel settembre dello stesso anno, la rinnovata edizione, dopo 40 anni di stop, del Concorso “Guido Cantelli”, rassegna che in passato ha laureato nomi come Riccardo Muti, Eliahu Inbal, Hubert Soudant, Donato Renzetti e altri. Da lì la nomina di direttore in residence alla Stavanger Symphony Orchestra in Norvegia, di "Female Conductor in Residence" alla Welsh National Opera e di direttore principale della St.Woolos Sinfonia nel Regno Unito, e fino al 2019 il ruolo di direttore assistente alla Melbourne Symphony Orchestra.

Di lui dicono "straordinario violoncellista"(The Times), "assoluta perfezione" (Gramophone). Kian Soltani è uno dei violoncellisti di cui si parla di più oggi. Nato a Bregenz in Austria trent'anni fa da una famiglia di musicisti persiani, ha iniziato a suonare il violoncello a 4 anni e a 12 studiava già all’Accademia di Musica di Basilea; si è poi perfezionato alla Kronberg Academy e all’Accademia Internazionale di Musica in Liechtenstein. Ha attirato l'attenzione di tutto il mondo nel 2011, a 19 anni, con il debutto al Musikverein di Vienna e nel 2013 con la vittoria al Concorso Internazionale Paulo di Helsinki. Nel 2017 si è aggiudicato il rinomato Leonard Bernstein Award e il Credit Suisse Young Artist Award, e solo cinque mesi dopo firmava un contratto in esclusiva con Deutsche Grammophon con cui ha già all'attivo ben 8 dischi registrati e incisi dal 2018 al 2021: ultimo è il suo omaggio al cinema, sua grande passione, con Cello Unlimited.

PROGRAMMA

Elfrida Andrée - Andante quasi recitativo, per archi

Robert Schumann - Concerto per violoncello e orchestra op.129

Ludwig Van Beethoven - Sinfonia n.7 op.92

BIGLIETTI

Intero 17 euro, ridotto Soci Unicoop Firenze, under 26 e over 65, 15 euro

I biglietti sono disponibili alla Libreria Rinascita, via Ridolfi, 53, 0571 72746, da Bonistalli Musica, via Fratelli Rosselli, 19, 0571 74056 e su www.eventbrite.it.

INFORMAZIONI

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 50053 Empoli, Toscana

0571 711122 / 343789915

csmfb@centrobusoni.org

www.centrobusoni.org