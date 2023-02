Diventare autista con l'Accademia di Autolinee Toscane

Primo giorno di lezione in aula per i partecipanti alla seconda classe di Accademia Sud, il progetto di Autolinee Toscane per la formazione autisti e sopperire alla cronica carenza di personale alla guida.

Sono 21 coloro che, dopo la firma del contratto di assunzione, hanno iniziato la formazione propedeutica al conseguimento delle patenti necessarie, ovvero D e CQC (Carta Qualificazione del Conducente, obbligatoria per chi esercita il TPL), con costi coperti da “at” (per un privato il costo complessivo è di circa 4 mila euro).

Sette dei partecipanti rientra nel progetto under 29 mentre 14 sono over 29. 19 sono gli uomini e due le donne, di cui una sotto i 29 anni ed una sopra. Tra di loro anche tre stranieri provenienti rispettivamente da Tunisia, Marocco e Georgia (una delle donne), tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Tredici partecipanti vivono nella provincia di Siena, mentre gli altri provengono da Arezzo (2), Grosseto (2), Empoli (1), Piombino (1) e due da fuori regione (Lazio e Campania).

La maggior parte di loro (19 su 21) è reduce da precedenti esperienze lavorative, anche posti fissi poi persi nel corso del tempo per vari motivi (circa la metà) e quindi Accademia è un’occasione di riscatto e di rientro nel mondo del lavoro. Tra di loro, ad esempio, un uomo over 29 con oltre 20 anni di esperienza alle spalle nel medesimo settore.

Il modo prioritario per conoscere il progetto di At, oltre a media e social, è innanzitutto il passaparola tra conoscenti e amici. Accademia in questi mesi ha infatti dimostrato di essere un canale di reclutamento valido e strutturale: da quando è partita ha reclutato 140 autisti per 7 classi in un arco temporale di 9 mesi. Alla fine del percorso formativo, se l’esito è positivo, l’assunzione viene trasformata in tempo indeterminato.

A settembre è prevista la partenza di nuove classi in altre zone del territorio regionale, per le quali le candidature sono ancora aperte.

Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli può presentare la propria candidatura, il canale di selezione del personale tradizionale resta sempre attivo. Infatti, la campagna di Autolinee Toscane per reclutare nuovi conducenti continua. Ecco nel dettaglio le tre tipologie a cui si rivolge Autolinee Toscane e le modalità di invio delle candidature attraverso il portale online creato appositamente per il reclutamento: https://playyourjob.com/atbus/

• Autisti già formati. Riguarda chi è già in possesso delle patenti di categoria superiore (patente D, DE e CQC, ossia la Carta di qualificazione del conducente). In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online. Si tratta della forma di reclutamento tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente.

• Candidati non formati. “Accademia”, la scuola di formazione interna, è rivolta sia agli under 29 sia agli over 29 non in possesso delle patenti specialistiche. Chi è assunto in Accademia compie il percorso formativo, compresa l’acquisizione delle patenti specialistiche, a costo zero. Il canale per inoltrare le candidature è lo stesso per entrambe le categorie Under e Over 29.

Fonte: Autolinee Toscane