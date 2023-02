Emilio Solfrizzi è “Il malato immaginario”: ultimi biglietti per lo spettacolo al Teatro Garibaldi

Un classico della commedia che continua a divertire da 350 anni, portato sul palco da uno dei migliori attori comici del teatro italiano come Emilio Solfrizzi: al Teatro comunale Garibaldi di Figline arriva “Il malato immaginario” di Molière. Spettacoli sabato 4 febbraio alle 21 e domenica 5 febbraio alle 16.30. Ultimi biglietti disponibili online su Ticketone.it, presso i punti vendita Boxoffice Toscana e Unicoop Firenze e presso la biglietteria del Teatro.

Emilio Solfrizzi, ormai un habitué del Garibaldi, torna per la quinta volta a Figline, dove era già stato nella stagione 2011-12 con “Due di noi”, nel 2014-15 con “Sarto per signora”, nel 2016-17 con “Il borghese gentiluomo” e nel 2019 con “A testa in giù”. La regia è di Guglielmo Ferro, su palco Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D’Amico e Luca Massaro.

TRAMA - Molière mette in scena le vicende familiari del povero Argante, un ipocondriaco che si circonda di medici inetti e furbi farmacisti, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale. Argante è a tal punto prigioniero della sua paura, da voler maritare la figlia Angelica con il figlio di un medico, benché la ragazza sia innamorata del giovane Cleante, in modo da avere così un dottore in famiglia sempre a sua disposizione. Sua moglie Belinda (matrigna di Angelica) è una donna avida e meschina, che disprezza il marito e lascia che Argante, vittima di sé stesso, diventi il burattino di chi gli sta intorno. Ma grazie all’intervento della furba e affezionata serva Tonina e del fratello, Argante ordirà un inganno in grado di fargli aprire gli occhi sulla realtà che la circonda.

BIGLIETTI - I biglietti per tutti gli spettacoli del Teatro Garibaldi sono sempre disponibili in prevendita sul circuito Ticketone (www.ticketone.it/venue/teatro-garibaldi-24496, solo a prezzo intero) e presso i punti vendita Boxoffice Toscana e Unicoop Firenze. Prezzi: biglietti interi da 8 a 27, riduzioni per studenti, under 35 e over 65, soci Coop e BCC Valdarno Fiorentino. Lo spettacolo del sabato sera è incluso negli abbonamenti del turno B, quello di domenica pomeriggio nel turno D.

La biglietteria del teatro (piazza Serristori - tel. 055.952433) resterà aperta da oggi, mercoledì 1° febbraio, fino a sabato 4 febbraio con orario 9.30-12.30 e 16-19, e a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Negli orari di apertura è possibile acquistare i biglietti per ciascuno degli spettacoli in calendario al Teatro. Oltre ai principali sistemi di pagamento elettronico, possono essere acquistati anche utilizzando la Carta del docente o il credito del Bonus cultura 18App. Tutte le informazioni su www.teatrogaribaldi.org.

