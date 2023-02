Gli eventi del weekend in Toscana: cosa fare il 4 e 5 febbraio

Gli eventi del weekend in Toscana da vedere e da gustare tra bontà, spettacoli, musica, cultura e sport. Di seguito una selezione di appuntamenti per questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023.

La lista è in continuo aggiornamento.

4 febbraio, Presentazione del libro "Northern Soul" - Dj Set - Hang On in concerto

Il PROGRAMMA

ORE 19:00 • Apertura locale

APERITIVO con DJ SET

ORE 21:30 • Incontro e Talk.

L’autore ANTONIO BACCIOCCHI presenta "NORTHERN SOUL" dialogando con ANDREA MACCARONE

A SEGUIRE DJ SET

Carlo Campaiola (Roma Soul City Crew), Federico Meni (Leaning Tower Pisa), Henry (On The Real Side – Milano), FULCI (Hang On Soul Club Fucecchio)

HANG ON

Hang On è un format ideato da Francesco Corsagni Fulci, evento che ruota intorno alla Soul Music, contemplando non solo il precedente, in ordine temporale, R&B, ma anche il Northern Soul, il Crossover tra 60s e 70s, il Modern Soul, la Disco Music, il Funky, Blaxploitation sino a lambire e talvolta includere anche la Soulful House di matrice Detroit e Chicago. È un dj set che viene sviluppato rigorosamente in vinile, sia per l'aspetto culturale, sia per evidenziare l'aspetto della ricerca che compiono i dj di volta in volta coinvolti. Solitamente essi sono almeno 4 in consolle.

Il focus di tutta la serata è legato al ballo Northern Soul attorno al quale si è sviluppata una cospicua letteratura, a partire dai suoi esordi al Casino di Wigan (UK) ed in altrettanti clubs del Nord dell'Inghilterra, fino a diventarne un fenomeno sociale e sociologico. Sul mondo del Northern Soul sì è scritto tanto perché il ballo e la ricerca maniacale dei 45 giri sono l'aspetto più peculiare che ne ha creato una mitologia nel vero senso della parola.

4 e 5 febbraio, Celebrazioni di San Biagio

Tornano a Pietrasanta, con un programma completo e ricco di appuntamenti per tutta la famiglia, le celebrazioni di San Biagio, uno dei Santi patroni della città e protettore della gola.

Le vie Marconi (fra viale San Francesco e piazza Matteotti) e Oberdan e le piazze Matteotti, Statuto, Carducci e Duomo ospiteranno banchi e attrazioni della tradizionale fiera e del mercatino artigianale, curato dall'associazione Rilax, proponendo ai visitatori un'ampia selezione di prodotti alimentari, capi di abbigliamento, giocattoli, articoli per la casa e oggettistica di ogni genere. All'agrozootecnica sarà riservata l'area di piazza Matteotti e parte di via Oberdan, dove troveranno posto gli espositori di macchinari e attrezzature agricole, utensili per il giardinaggio e prodotti enogastronomici locali per un totale di oltre 200 stand.

Ricco il cartellone degli eventi collaterali: oltre alle attrazioni del luna park, che resteranno all'ex Pesa fino al 12 febbraio, sabato alle 16,30 il sagrato della chiesa di Sant’Agostino sarà palcoscenico aperto per il “Gospel Live Show” del Voices of Heaven Gospel Choir, primo coro gospel della città di Pisa che intratterrà i visitatori con suggestioni musicali provenienti dalla tradizione gospel e spiritual.

Domenica, invece, alle 10,15 e alle 11,45 “San Biagio ad Arte”, visita guidata gratuita per adulti alla mostra “Lo sguardo e l’idea” allestita in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, nel complesso di Sant'Agostino; una visita “su misura” della stessa esposizione, dedicata ai bambini dai 5 anni in poi, terrà banco nel pomeriggio, a partire dalle 16, con “Il Gioco dell'Arte” e il successivo laboratorio creativo “Profilo d'artista”. Entrambe le iniziative sono a ingresso libero e gratuito ma con posti limitati: prenotazione obbligatoria allo 0584795500.

4 e 5 febbraio, Teatro popolare toscano con "I Rampanti"

In scena il teatro popolare toscano. Come sempre le risate sono assicurate e il divertimento garantito. Sabato 4 febbraio 2023 alle 21,30 e domenica 5 febbraio alle 17,00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze), la compagnia “I Rampanti” presenta “Casa nova, vita nova”. Tre atti comici tratti dal testo di Vinicio Gioli e Mario De Majo. Proposti nel libero adattamento riscritto e curato alla regia da Sergio Berti. All’interno della sezione “teatro popolare toscano”. A firma di Ornella Detti e Laura Masini. In seno alla nuova stagione 2022/2023. “I Rampanti” sono una realtà teatrale che mette insieme cittadini di Barberino e Tavarnelle. Il Circolo Arci La Rampa di Tavarnelle concede loro gli spazi per provare e li affianca fin dalla nascita.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

5 febbraio, Ballo in maschera a Villa Mimbelli

Domenica 5 febbraio al Museo “G.Fattori” di Villa Mimbelli si festeggia il Carnevale con un ballo in maschera come nei tempi antichi rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni.

ore 16.00 primo turno e ore 17.30 secondo turno

Un ballo in maschera!

Visita guidata e laboratorio didattico

Destinatari: bambini (dai 5 agli 11 anni)

Durata 1 ora e 30 circa

Costo attività: 4 euro a partecipante

Prenotazione obbligatoria anticipata.

I gruppi devono essere costituiti da un minimo di 5 bambini e da un massimo di 20.

Info e prenotazioni:

Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Per informazioni: da lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Museo Civico Giovanni Fattori Tel. 0586.824602/824607

mail: didattica@agaveservizi.it

4 e 5 febbraio, Karaoke Indie, Dj set e mostra su Banksy

SABATO 4 FEBBRAIO – Torna al The Cage Karaoke Indie, il tour di concerti che permette a tutti quelli che ne abbiano voglia di cantare sul palco i più grandi successi indie, accompagnati da una vera e propria band. L’idea è nata per coinvolgere il pubblico in maniera partecipativa e permettere a chiunque di avere i suoi “15 minuti di celebrità”.

DOMENICA 5 FEBBRAIO – Continua la collaborazione fra Itinera e The Cage nell’ambito della mostra di Banksy intitolata Realismo Capitalista: a una settimana di distanza dalla riuscita performance del livornese Erio, domenica 5 febbraio al Museo della Città sarà la volta di Gaew, all’anagrafe Gaetano Graniero, dj da sempre appassionato di musica e cultura britannica.

info@thecagetheatre.it - Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it

4 e 5 febbraio, “Storie di carrozze e Carnevali”: Lucca in Maschera

Gli eventi di LIM vedranno coinvolti cittadini e attività in una manifestazione che troverà il suo culmine nella sfilata di domenica 5 febbraio, con il Carnevale di Viareggio protagonista sulle Mura. Grande attesa per le altre iniziative che vedranno protagonisti grandi e piccoli in una grande festa collettiva e ricca di spunti interessanti.

Il programma completo di Lucca in Maschera su eventi.turismo.lucca.it

4 e 5 febbraio, Le maschere barocche del Carnevale di Castiglion Fibocchi

Il Carnevale dei Figli di Bocco, dedicato quest’anno a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla scomparsa, vivrà quattro giorni ricchi di eventi con le strade di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, animate dalle caratteristiche maschere barocche. Si parte sabato 4 febbraio con ‘Aspettando i Figli di Bocco’ e si prosegue domenica 5 e sabato 11, con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale Corteo Reale che percorrerà le vie del centro storico del comune toscano.