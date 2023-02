Fidapa San Miniato inaugura l'anno sociale in musica

Sabato 28 gennaio si è tenuta la serata di apertura dell’anno sociale 2022/2023 della Fidapa sezione di San Miniato. La Fondazione Conservatorio Santa Chiara in San Miniato ha ospitato l’evento con la sua stupenda architettura e il patrimonio artistico che in essa è custodito. Hanno partecipato come ospiti di onore Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato; Elisa Montanelli, Vice Sindaco di San Miniato; Fabio Galgani, Assessore al Bilancio del Comune di Fucecchio; Nada Braccini, Assessore al Sociale Comune di Santa Croce sull’Arno.

La Fidapa valorizza il femminile per le sue qualità e doti non solo professionali ma anche artistiche. Durante la serata si sono infatti esibiti la socia Vanessa Valiani, Past President della sezione, in qualità di cantante soprano e la Rotary’s Band del Club Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio che dopo gli anni di stop del Covid ha ripreso la sua attività musicale.

Il repertorio della band, presieduta da Giorgio Bosco, ha spaziato da Lucio Battisti, Luigi Tenco fino ad arrivare a Fratello Sole e Sorella Luna e all’Ave Maria meravigliosamente interpretati dal soprano Valiani. Complimenti e congratulazioni a tutti i membri della Rotary’s Band per portare avanti con dedizione la passione verso la musica e alla socia Valiani per la sua bella esibizione che è prestigio per la sezione sanminiatese.

Ha seguito la conviviale con il catering del Ristorante Pepenero in San Miniato che ringraziamo per la professionalità e l’ottima cena.

Grazie a tutte le socie che hanno partecipato e in particolare alla presidente Loredana Petriccione per la grande organizzazione e coordinamento di tutta la serata.

Fonte: Fidapa San Miniato