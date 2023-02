Una farmacia di Via Togliatti a Greve in Chianti è stata evacuata a causa di una fuga di gas che ha interessanto le vicinanze.

L'evacuazione si è resa necessaria dopo che i vigili del fuoco del distaccamento fiorentino di Figline sono intervenuti alle 10.40 di questa mattina, mercoledì 1 febbraio, per mettere in sicurezza la zona e permettere ai tecnici di Toscana Gas di riparare la tubazione del gas, interrata a seguito di lavori stradali.