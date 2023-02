"Tanti auguri Girandola!", l'agenzia viaggi di Empoli compie 40 anni

Grande festa martedì 31 gennaio a La Girandola Viaggi che, nel giorno della sua nascita, ha spento ben 40 candeline. Fondata nel 1983, l’agenzia ha ospitato per l’occasione dell’importante compleanno clienti affezionati e amici, che hanno voluto celebrare il traguardo con tutto lo staff, in via Masini a Empoli. A portare il proprio saluto anche le città di Empoli e Capraia e Limite, origine della famiglia che gestisce l’agenzia viaggi, con la presenza dell’assessore del Comune di Empoli Massimo Marconcini, il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti e Edoardo Antonini, presidente della ProLoco di Limite.

Un pomeriggio trascorso tra auguri, un ricco buffet, brindisi e un’estrazione, organizzata per l’evento, in cui i presenti potevano vincere buoni sconto, gite di un giorno o premi di consolazione, per non restare a mani vuote in nessun caso dettato dalla sorte. Un pomeriggio trascorso anche tra i ricordi, legati ai quarant’anni di attività, ai cambiamenti che l’agenzia ha dovuto affrontare con il tempo, rappresentati anche in una mostra di vecchi cataloghi di gite di gruppo, cavallo di battaglia de La Girandola, e tariffari anni ’80 con il quale si facevano biglietti aerei, soppiantati dall’arrivo dei computer e di internet. Un compleanno che dentro di sé porta la storia dell’agenzia, che poi è anche una storia di famiglia.

I 40 anni de La Girandola Viaggi: Il video

Nata per volere dei fratelli Negro, Valerio e Manuela, sulla scia del padre Leo che con la sua valigia ha girato il mondo, oggi a La Girandola Viaggi prosegue la conduzione familiare, arrivata alla terza generazione: presenti oltre a Valerio e Manuela, nel ruolo di contabile, anche le addette alle vendite Caterina Negro, Celestina Bonaffini e Serena Mannucci pronte a ricevere clienti e progettare itinerari. Alla base dei viaggi di gruppo c'è il lavoro di Valerio Negro e Fabio Mannucci.

Una modalità quest'ultima di fare esperienze in Italia e nel mondo principale per La Girandola, da sempre attiva su questo settore. Un modo di viaggiare in condivisione che nel tempo, come spiegato dall’agenzia, ha creato amicizie, gruppi e socialità, in tour tutti guidati e caratterizzati dalla presenza dell’accompagnatrice, elemento molto richiesto così come l'organizzazione professionale del viaggio in tutte le sue visite e tappe.

Il turismo, dopo aver sofferto durante la pandemia, sta ora riscoprendo un ruolo in primo piano, di cui anche La Girandola è testimone: "Siamo entusiasti di questa ripresa, le persone cercano la normalità anche più di prima, si registra una grande richiesta" dice Caterina Negro.

"Auguro alla Girandola di rimanere un punto di riferimento per chi vuole organizzare un viaggio - afferma Serena Mannucci - per chi vuole fare un viaggio guidato di gruppo, una crociera, qualsiasi esperienza. Siamo qui, vogliamo continuare a rimanerci e perché no, fare anche la quarta generazione".

I festeggiamenti a La Girandola Viaggi continueranno fino a sabato 4 febbraio, giorni in cui lo staff sarà lieto di ospitare gli affezionati dell’agenzia ma anche i nuovi futuri clienti.

Tutte le gite e le iniziative dell'agenzia sul sito La Girandola Viaggi e sulla pagina Facebook cliccando qui.