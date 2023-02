Guasto ferroviario a Empoli, treni fermi a Firenze

Difficoltà per i pendolari lungo la linea Firenze-Empoli-Siena. Alle 12.30 di oggi, mercoledì 1 febbraio, è stato segnalato un guasto nei pressi di Empoli. Per questo due convogli sono rimasti fermi (il 4027 Firenze-Grosseto e il 4030 Piombino-Firenze) a Empoli. Il 19039 Empoli-Siena e il 19036 Siena-Empoli sono stati cancellati per l'intera tratta e sostituiti con un bus.

Altri treni sono stati cancellati per alcuni tratti, ecco il dettaglio:

Treno 18220 (SIENA - FIRENZE) cancellato da EMPOLI a FIRENZE e Treno 18215 (FIRENZE - SIENA) cancellato da FIRENZE a EMPOLI.

Treno 4032 (LIVORNO - FIRENZE) cancellato da PISA a FIRENZE, viaggiatori con treno 4034 delle 12.49.

Treno 4031 (FIRENZE - LIVORNO) cancellato da FIRENZE a PISA,

Treno 19034 (SIENA - EMPOLI) cancellato da GRANAIOLO a EMPOLI

Treno 18289 (FIRENZE - LIVORNO) cancellato da EMPOLI a LIVORNO, viaggiatori con treno 4029;

Treno 18304 (LIVORNO - FIRENZE) cancellato totale, viaggiatori con treno 4038.

Treno 19416 (GROSSETO - PISA) cancellato intera tratta, viaggiatori con treno 18308 alle 13.50.