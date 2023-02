Il volontariato solidale con il sindaco Falorni vittima di minacce

Come associazioni di volontariato e di categoria di Castelfiorentino esprimiamo la massima vicinanza per l’insulso gesto che ha colpito il nostro Sindaco Alessio Falorni, la sua famiglia ed i suoi familiari. In un mondo in cui il dialogo ed il confronto vengono sempre meno l’arrivare a compiere gesti come l’invio di una cartuccia calibro 12 per posta, porta ad una amara constatazione, cioè la totale mancanza dei valori sanciti dalla nostra Costituzione, il dare valore a quello che è il parlare e lo scambio di opinioni in maniera civile.

Noi ci stringiamo intorno una persona, quella di Alessio, che mai si è tirato indietro quando c’è stato bisogno di parlare o di confrontarsi su qualcosa; la sua porta è sempre aperta, e non parliamo solo del suo ufficio in Comune, perché il nostro Sindaco è sempre presente, che sia per una telefonata, per un messaggio, lo si può cercare in qualunque momento, in qualunque giorno e da lui abbiamo, ed avremo sempre una risposta. Rimaniamo quindi stupiti di tale gesto verso una persona sempre pronta ad ascoltare, condividere e consigliare e fortemente ci stringiamo ad Alessio ed alla sua famiglia condannando fermamente il gesto compiuto da vigliacchi che hanno voluto agire nel buio, nell’anonimato senza avere il coraggio di metterci la faccia.

A.N.P.I.

Protezione Civile PROCIV-Arci

SPI-CGIL

Associazione TRIVIA

AVO

AUSER

Sezione Soci UniCoop di Castelfiorentino

Polisportiva “I Giglio”

Associazione Senza Barriere

Misericordia

AVIS

Amici di Castello

RAV

Caritas

Fratres

A.S.D. Amanti della Pesca

Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”