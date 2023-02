Keu, Mazzetti (FI): "Commissione rifiuti per togliere business alle mafie"

"In parallelo a una sempre più matura coscienza ambientale e a nuove pratiche di gestione delle risorse improntate al riuso, l’Italia ha scelto di dotarsi di uno strumento come la commissione d’inchiesta in risposta ai fenomeni di smaltimento illecito e al giro d’affari connesso. Si stima che il business per le mafie derivante dal ciclo rifiuti sia di almeno 20 miliardi all’anno in Italia".

Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula.

"Le eco-mafie si muovono su più settori: agroalimentare, tessile, trattamento delle acque solo per citarne alcuni. La diffusione di questo fenomeno è da ricondurre anche ai costi dello smaltimento legale, spesso derivanti dall’assenza di impianti".

"La Commissione bicamerale d’inchiesta si pone un doppio obiettivo: combattere il fenomeno del traffico illecito ma anche creare un circuito sicuro, affidabile, economico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti".

Questa commissione si concentrerà "sul traffico di rifiuti sia dentro l’Italia sia dall’Italia all’estero".

Tra i nuovi rifiuti che la Commissione mette sotto la lente ci sono anche "quelli derivanti dallo smaltimento di impianti a fonte rinnovabile, come pannelli solari, pale eoliche, batterie".

La Commissione si propone, inoltre, di valorizzare le pratiche innovative di trattamento e riuso dei rifiuti effettuando sopralluoghi negli impianti virtuosi, quelli che utilizzano tecnologie anche sperimentali, con l’obiettivo di promuoverle.

"Grazie a Forza Italia – prosegue Mazzetti – con l’obiettivo di rendere più puntuale e soprattutto efficace il lavoro, la Commissione potrà prendere in esame anche singole problematiche locali, avviando opportune indagini. In questo modo, passeremo al setaccio quei tanti casi spinosi sul ciclo dei rifiuti disseminati in tutta Italia".

Uno di questi è quello del keu: "Seguo il caso da due anni, duranti i quali sono stata spesso in quei territori avvelenati; ho presentato un Odg che impegna il governo a fornire, sulla base dei lavori e delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione bicamerale di inchiesta, elementi conoscitivi sulle attività illecite connesse alla presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati keu in Toscana. È un caso che dev’essere attenzionato, anche per le gravi infiltrazioni mafiose che stanno emergendo dalle indagini, con l’obiettivo di fare chiarezza, tutelare i cittadini e tutti quegli imprenditori ‘sani’ del distretto conciario che hanno subito un terribile danno d’immagine".