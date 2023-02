Lavori zona Scioa, la Lega San Miniato: "Fondi Pnrr per ripescare il progetto di via Sasso"

In questi giorni a San Miniato hanno preso avvio i preannunciati lavori in via Del Bravo, strada oltreché strategica per la circolazione del centro storico, unica via che consente di raggiungere importanti strutture di interesse pubblico – Ospedale e Casa di Riposo - altrimenti raggiungibili solo ricorrendo a percorsi alternativi non adatti

Già abbiamo evidenziato come i disagi sarebbero stati azzerati qualora la famosa via Sasso fosse stata realizzata con il project financing. Una opera, quella di Via Sasso, che il Consorzio Etruria e soci avrebbe dovuto realizzare quindici anni or sono. A seguito del contenzioso insorto in merito alla realizzazione del project il Comune è stato condannato a risarcire 10 milioni di euro alla cooperativa edile senza poter pretendere la realizzazione dell’importante via di comunicazione. In una parola la comunità di San Miniato ha pagato ma non ha ricevuto.

Considerata l’importanza che riveste la presenza di una strada che collega direttamente e celermente la Toscoromagnola all’Ospedale di San Miniato ci chiediamo se il vecchio progetto contenuto nel project financing che prevedeva la realizzazione di Via Sasso possa essere ripescato e utilizzato per predisporre una richiesta di finanziamento PNRR. Tra l’altro essendo una opera fondamentale per l’accesso ad un ospedale potrebbe avere maggiori probabilità di accoglimento. In questa direzione potrebbe muoversi anche la politica per sensibilizzare le Autorità a valutare l’importanza dell’opera.

Gruppo Lega San Miniato