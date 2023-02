Le Lame in concerto alla Limonaia di Fucecchio

Alla Limonaia di Parco Corsini a Fucecchio arrivano Le Lame. A seguire Indie icon dj set con Fritz Orloski dj e Beke Bauer dj in consolle. Evento in collaborazione con Revenge Events.

L'appuntamento è per venerdì 3 febbraio. Apertura locale ore 21, inizio concerto ore 23. Ingresso gratuito.

Le Lame sono un gruppo pop/rock che nasce a Firenze. A novembre 2019 pubblicano il loro primo full lenght dal titolo “Stati Mai”. Nel 2021-2022 Le Lame sono tornate in studio per registrare il loro nuovo lavoro con la produzione artistica di Davide Autelitano (Divi, dei Ministri) e il mixaggio di Antonio Polidoro (BlapStudio, Milano). L'uscita del disco è prevista ad inizio 2023, anticipata dal singolo "Supereroe" pubblicato a fine 2022. Per Rockit “Le Lame hanno il merito d’esser pervenuti ad una crasi efficiente tra il sound post-rock di matrice inglese e le reminiscenze della musica anni '80, con la sfumatura catchy dell’itpop, espressione moderna del cantautorato italiano, e l’aulicità compositiva, blasè e un po’ maudit, di Bianconi”.