Maggio musicale fiorentino, confermato lo stato di agitazione

L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti e simpatizzanti di Cgil e Cisl del MMF attende che sia fornita alle proprie rappresentanze comunicazione e documentazione formale di quanto si è appreso dagli organi di stampa in merito alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del 30 Gennaio. Così come auspica di potere avere delucidazioni su quanto dichiarato dal Sovrintendente in riferimento all’avviso di garanzia pervenutogli e all’invito a comparire in procura.

Pur non esprimendo al momento alcuna considerazione esaustiva, si evidenzia comunque che risulterebbero compiuti alcuni dei punti sottoscritti dal Presidente della Fondazione con le Rappresentanze sindacali, mentre altri sembrerebbero disattesi o non pienamente soddisfatti. Così come parrebbero senza risposta gli interrogativi posti dalle Rsa di Cgil e Cisl al Consiglio di Indirizzo nella lettera del 26 Gennaio. Interrogativi per lo più volti ad ottenere maggiore trasparenza sulla situazione dei conti del Teatro.

Chi scrive rinnova la propria disponibilità ad offrire il massimo contributo perché si operi al meglio in favore del nostro teatro. Lo fa sperando che sia possibile operare in piena trasparenza e che la volontà di garantire continuità di governo alla Fondazione non finisca per costituire un dannoso ed incomprensibile accanimento terapeutico, una terapia sbagliata che, invece di curare, aggrava lo stato di salute del paziente.

Per le ragioni di cui sopra, in attesa di riscontro, l’assemblea dei lavoratori iscritti e simpatizzanti di Cgil e Cisl conferma quindi la permanenza dello stato di agitazione.

Fonte: Comunicato stampa di Slc Cgil Area vasta Fi Po Pt, Fistel Cisl Firenze-Prato, RSA Cgil e Cisl Maggio Musicale Fiorentino