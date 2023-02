Misericordia Fucecchio, definiti gli incarichi agli eletti del Magistrato

La Misericordia di Fucecchio ha rinnovato i vertici il 10 dicembre scorso quando si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche del Magistrato al quale è stato demandato il compito, alla prima seduta di insediamento lunedì 19 dicembre, dell’elezione del governatore, riconfermato per il terzo mandato consecutivo il dottor Mario Lupi, che durerà in carica 4 anni. Il vicegovernatore riconfermato è Emanuele Masoni. Probiviri: Rolando Buracchi, Ervaldo Cecconi, Cesare Marchetti. Segretario Roberto Cellai.

Giovedì 25 gennaio, invece, si è tenuta la riunione che ha assegnato gli incarichi ai 9 eletti ai quali spetterà l’onere e l’onore di proiettare la Misericordia verso nuovi progetti e nuove sfide future nei prossimi 4 anni di mandato.

A Graziano Bianchini ex agente di polizia municipale, spetterà occuparsi dei rapporti con la federazione delle Misericordie, con le altre Misericordie, con il Coordinamento Unico delle Misericordie.

Alla neoeletta Chiara Bilanceri, ingegnere, è stato affidato il compito di occuparsi in primis dei rapporti con i professionisti che lavorano all’interno della sede della Misericordia: la psicologa, il pediatra, il dentista, etc. e poi anche di occuparsi della Mensa dei poveri e dei rapporti con il Comune.

All’altra neoeletta Valentina Carmignani, agente immobiliare, spetterà il compito di occuparsi anch’essa della Mensa dei poveri e dei rapporti con il Comune e con le scuole.

Al neoeletto Simone Di Crescenzo, agente di commercio, è stato affidato il compito di occuparsi dei rapporti con le altre associazioni di volontariato del territorio e con le 12 contrade.

Alessandro Lotti, medico, si occuperà del delicato compito dei rapporti con la Chiesa, in vista anche dell’arrivo del nuovo Vescovo.

Ciro Macchiaroli, commercialista, si occuperà dei rapporti con le banche e con la consulente del lavoro e dei rapporti con gli affittuari della Misericordia in vista dei loro rinnovi contrattuali.

Il vicegovernatore Emanuele Masoni, avvocato, si occuperà dei rapporti con i dipendenti, con i volontari e della gestione dei mezzi di trasporto.

Infine, Gerardo Pascale, pensionato, terrà, come nel precedente mandato, i rapporti con l’impresa funebre e con la gestione della Cappellina.

Fonte: Miserricordia di Fucecchio