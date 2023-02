Nominata la garante delle persone disabili, è Laura Del Signore

Laura Del Signore è la nuova - e la prima per la cittadina del Tau - garante dei diritti delle persone disabili del Comune di Altopascio. A nominarla è stata il sindaco, Sara D’Ambrosio insieme all’assessore alle politiche sociali e al benessere di comunità, Valentina Bernardini ed è il primo atto di una serie che porterà l’amministrazione comunale ad avere figure competenti a cui assegnare temi importanti e delicati.

“Laura rappresenta la persona giusta per ricoprire questo ruolo - commentano il sindaco D’Ambrosio e l’assessore Bernardini -. La sua presenza sarà determinante per innescare quel rapporto sinergico indispensabile per rendere Altopascio una cittadina realmente accessibile a tutti e per tutti, un territorio capace di ascoltare e recepire le necessità, trasformandole in opportunità di crescita e miglioramento”. “Ringrazio il sindaco D’Ambrosio e l’assessore Bernardini - aggiunge Laura Del Signore - per la fiducia che ripongono in me. Sono madre di un ragazzo con una malattia rara, unica al mondo. Sono presidente del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo di Altopascio e membro del consiglio di amministrazione della Scuola per Tutti di Anffas: sono da anni impegnata sul tema della disabilità e dell’inclusione. Voglio essere presente per chi avrà bisogno di ricevere risposte, per chi vorrà progettare un’idea, dare forza a un progetto. Lavoreremo ancora di più per abbattere le barriere, non solo fisiche, ma soprattutto culturali. E a proposito di cultura, l’intenzione è quella di portare a teatro spettacoli inerenti al tema della disabilità. Il mio obiettivo è di schierarmi al fianco dei genitori che temono di restare soli, facendo da intermediario tra loro e le istituzioni”.

La figura del garante dei diritti delle persone disabili è stata introdotta ad Altopascio con l’approvazione, consiglio comunale, del regolamento per l’istituzione dei garanti. Oltre al garante della disabilità, nei prossimi mesi saranno individuate anche altre figure di riferimento per il territorio, a partire da quella per l’infanzia e per le pari opportunità.

Laura Del Signore riceverà ogni giovedì dalle 9 alle 12 (a partire da giovedì 9 febbraio) in Comune (piazza Vittorio Emanuele), al piano terra, nella sala adiacente all’Urp.

Fonte: Ufficio Stampa